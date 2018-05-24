遭指當校長常請假 吳茂昆：數據有誤且多公差

（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師工會總聯合會（全教總）日前質疑，教育部長吳茂昆在東華大學校長任內，請假日超過6成。吳茂昆今天透過教育部澄清，請假比率為38%，且大部分是公差。

全教總日前發起「518搶救教育部行動」，認為吳茂昆上任後爭議不斷，影響國人對教育政策的信心，呼籲行政院立即撤換。中國國民黨籍立委陳學聖今天在立法院教育及文化委員會，也依據全教總的質疑提出質詢。

全教總提出一項指控是吳茂昆在東華大學校長任內，請假超過6成。教育部發出新聞稿澄清，指全教總的數據誤以每週上班5天計，其實公務員的出勤比例是以「差假日數除以全年365日」計算，且大學校長很多活動都是在週末假日舉行。