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中央社

遭指當校長常請假 吳茂昆：數據有誤且多公差

中央社2018/05/24 14:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師工會總聯合會（全教總）日前質疑，教育部長吳茂昆在東華大學校長任內，請假日超過6成。吳茂昆今天透過教育部澄清，請假比率為38%，且大部分是公差。

全教總日前發起「518搶救教育部行動」，認為吳茂昆上任後爭議不斷，影響國人對教育政策的信心，呼籲行政院立即撤換。中國國民黨籍立委陳學聖今天在立法院教育及文化委員會，也依據全教總的質疑提出質詢。

全教總提出一項指控是吳茂昆在東華大學校長任內，請假超過6成。教育部發出新聞稿澄清，指全教總的數據誤以每週上班5天計，其實公務員的出勤比例是以「差假日數除以全年365日」計算，且大學校長很多活動都是在週末假日舉行。

教育部指出，吳茂昆於民國101年至104年任職東華校長期間，合計差假553天又4小時，請假比率為38%。而真正私人休假日數是29日8小時，其他都是公差，包括國內外會議、擔任評審、洽談產學合作案等。

教育部指出，東華大學位處東部，資源較少，也沒有邁向頂尖大學計畫經費，東華校長本應積極向外尋求資源。相關議題也已向監察院說明清楚。

另外，全教總也曾質疑，吳茂昆上任教育部長後，僅全程主持一次課審會，第二次就提早離席。教育部則澄清，全教總指4月29日課審會，吳茂昆上午出席，約10時多離開參加教育部主辦的「新南向教育展」，活動結束後又回到課審會現場繼續開會。

至於綬草專利爭議，吳茂昆透過教育部重申，應用專利在台灣的兩次申請，專利擁有人都是東華大學。後來為佈局全球專利保護，發明人曾委託美國籍教授申請，並透過律師辦理，通過後將專利擁有人轉回東華大學。（編輯：李錫璋）1070524

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