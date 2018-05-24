沙鹿自來水幹管老舊　蔡其昌力促全面汰換

蔡其昌今(24)日上午邀集台灣自來水公司處長蕭淑貞、台中市政府建設局養工處副處長陳建權、洛泉里里長黃金、沙鹿里里長黃湘賀、居仁里里長黃月兒及多位議員、鄰長於沙鹿中山路光華陸橋下舉行說明會，該計畫日前已完成招標，預計8月便可開始動工，同時配合台中市政府的路平計畫，工程完工後由市府進行路平作業，讓沙鹿居民有更好的用水與用路品質。

中市沙鹿中山路自來水幹管老舊，二、三個月爆管一次，影響民生用水，當地位里長透過區公所向立法院副院長蔡其昌團隊反應，在副院長蔡其昌與王立任、楊典忠議員積極奔走之下，獲得自來水公司支持，順利爭取經費3200萬進行幹管汰換工程，共計485用戶受益。

蔡其昌表示，過去礙於修繕費用龐大，自來水管線老舊爆管問題一直無法有效解決，這次特別感謝自來水公司及台中市政府互相配合，先把自來水管線汰舊換新一次性做好，再來進行路平施工，未來沙鹿中山路將不再四處是補釘，居民們將會擁有一條非常平坦的道路，同時更感謝地方議員、里長及鄰長們持續關心地方公共事務，讓台中海線發展前景越來越好。

蔡其昌說，自來水乃民生必需品，且與民眾健康、生活息息相關，汰換管線工程工期約80工作天，工程施作中亦將同步汰換485戶用戶外線，屆時全新管線除可避免再破管漏水，亦將大幅改善洛泉里、居仁里民生用水品質及穩定供水。

沙鹿區中山路、日新街、斗潭路及太平路等自來水管線，係民國70年至80年初陸續埋設，經統計破管頻率每年每公里1.52次，老舊的PVCP自來水塑膠管線已達20年耐用年限，復考量沙鹿區中山路係台中通往沙鹿區交通要道，適逢台中市府要實施中山路（710M）路平計畫，故台水公司即刻配合一起進行自來水管線汰舊換新工程，避免道路重複挖掘，造成市民及用路人的不便，同時還可節省路修費約144萬元；其他施作管汰路段則由台水公司一併辦理道路全面刨封，提升用路品質，促使民眾、市府、台水公司三贏局面，提升政府施政效能並改善當地漏水問題並提升供水品質。