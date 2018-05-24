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買錯飲料被分手！他難過討拍　鄉民送「3字神回」

生活中心／綜合報導2018/05/24 14:40
▲一名男網友發文因為「買錯飲料」被女友分手，網友不禁質疑，他只是被當成「工具人」罷了。（圖／翻攝自批踢踢）
▲一名男網友發文因為「買錯飲料」被女友分手，網友不禁質疑，他只是被當成「工具人」罷了。（圖／翻攝自批踢踢）

因為這個原因慘被分手，讓他好無奈！一名網友在批踢踢「 WomenTalk 」看板中表示，和女友交往 3 年了，平時對她照顧無微不至、疼愛有加，近日卻慘被分手，全因他「買錯一瓶飲料」女友就大發雷霆。網友看了不禁質疑，他只是被當成「工具人」罷了。

該網友難過表示「分手了，就只是因為我買錯飲料」，並 Po 出 3 張對話記錄截圖，起初女友還撒嬌稱呼「北鼻」，要求幫忙買圖中的「青檸紅茶」，他不畏外頭大太陽的炙熱天氣幫女友買回飲料，不料卻買錯口味。女友瞬間態度 180 度大轉變，質問「你不是就沒心嗎？有什麼好講的？」並為此鬧分手。

女友氣憤地說「買錯還敢跟我說有買？我都貼圖給你，連這種小事都不願意認真看，這已經不是第一次了」，儘管他道歉、重買正確的飲料，女友就是不領情，怒罵「要原諒你幾次？我受夠了，每次都想用道歉了事」。

事後，該網友在文中寫下「我只是買錯了不一樣的口味，買了平常看她會喝的飲料，知道買錯後，也重買一瓶，她居然要跟我分手，是有這麼嚴重？」心痛地說「我們也交往 3 年了，我承認我不是多貼心的男生，有時紀念日會忘記，但她生理期我會幫她買衛生棉，生病時我會煮稀飯給她吃，只是把檸檬紅茶買成檸檬汁，女生就可以發這麼大的火」，不禁好奇詢問女網友們，是否真的嚴重到需要分手。

文章一出，隨即引發熱議，有網友道破盲點直回「看起來都是工具人能做到的事」、「好誇張，根本被當工具人吧」、「其實你就只是個工具人」；其他網友則紛紛表示「她有公主病，你應該要慶幸你們分手了」、「女生很可怕的」、「重點是你一直弄錯沒有認真看吧，飲料只是導火線」、「呃，但幫買東西本來就不是對方的義務啊」、「這只是導火線吧，她對你不滿很久了」。


▲一名男網友在文中提到，因為「買錯飲料」被女友分手，網友不禁質疑，他只是被當成「工具人」罷了。（圖／翻攝自批踢踢）

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