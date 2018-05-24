中監才藝舍坊 助收容人邁向藝術之路

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中監獄為培養收容人重返社會的謀生能力，除開辦技藝訓練課程也成立「才藝舍坊」，讓收容人有機會往藝術之路邁進，因而催生了今天的街頭藝人徵選活動。

台中監獄副典獄長李進國受訪表示，台中監獄除落實各項教誨與教育工作，並辦理技藝訓練，讓收容人在服刑期間能吸收新知不與社會脫節並學習一技之長，出獄後能迅速適應社會生活。

李進國說，技藝訓練是培養收容人未來在更生路上的謀生能力，搭配藝術輔導更能強化教化工作，除舉辦書法、舞蹈、團康等各種社團活動，也開辦才藝舍坊讓有興趣的收容人往藝術之路邁進。