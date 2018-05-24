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中央社

中監才藝舍坊 助收容人邁向藝術之路

中央社2018/05/24 14:16
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中監獄為培養收容人重返社會的謀生能力，除開辦技藝訓練課程也成立「才藝舍坊」，讓收容人有機會往藝術之路邁進，因而催生了今天的街頭藝人徵選活動。

台中監獄副典獄長李進國受訪表示，台中監獄除落實各項教誨與教育工作，並辦理技藝訓練，讓收容人在服刑期間能吸收新知不與社會脫節並學習一技之長，出獄後能迅速適應社會生活。

李進國說，技藝訓練是培養收容人未來在更生路上的謀生能力，搭配藝術輔導更能強化教化工作，除舉辦書法、舞蹈、團康等各種社團活動，也開辦才藝舍坊讓有興趣的收容人往藝術之路邁進。

台中監獄民國92年成立「才藝舍坊」，分為雕塑、繪畫、陶藝、裱褙、漆藝與竹編組，邀請黃映蒲、黃雲瞳、陳佑端、王瑋名、史嘉祥、楊美玲、李榮烈等，曾獲選全國美展、擔任工藝師的教師到監指導，培養收容人美術才藝類特殊專長。

其中竹編組由曾獲全球中華文化藝術薪傳獎的工藝師李榮烈授課，高齡82歲的他每週都從南投縣草屯鎮搭公車到台中監獄上課，他說，接到中監邀請上課讓他很意外，但製作竹編必須從劈竹材開始，自己準備材料才能將竹編編好，起初擔心收容人不能用刀具，但這個問題很快就獲得解決。

李榮烈說，很多收容人對藝術很有興趣，跟他原本的想像不一樣，且大部分學員都很專注、有天分，作品都很出色，他協助參賽都有不錯成績，希望透過竹編教學，使收容人未來離開監獄能有一項特殊技藝，讓自己重新開始。（編輯：施燕飛）1070524

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