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娛樂

詹惟中看「新憲嫂」名字　直言「年長男人會喜歡」

記者吳維書／台北報導2018/05/24 14:29
▲詹惟中批新憲嫂名字，透露年長男人會喜歡。（圖／中天提供 , 2018.5.24）
▲詹惟中批新憲嫂名字，透露年長男人會喜歡。（圖／中天提供 , 2018.5.24）

命理專家詹惟中、藝人安苡愛在25日播出的綜藝節目《小明星大跟班》，大聊「名字改來改去真的有比較好嗎？」主題，安苡愛日前與主持人吳宗憲傳緋聞，被媒體封為「新憲嫂」，這次大方參加節目，詹惟中直言她的藝名，「長輩緣很好，所以年長的男人會喜歡妳。」似乎意有所指，讓吳宗憲聽聞立馬跳起來大喊，「你好好講話，我們已經避著不聊這些了。」

安苡愛透露自己改名過2次，第一個名字是「郭靜樺」，但父母離婚後，她從母姓把名字改為「李舫辰」，馬國賢聞言笑回，「是賣喜餅的嗎？」她透露自己後來準備出道，又改名為「安苡愛」，她笑說：「那時候安心亞很紅，想說乾脆跟她一樣的姓。」「苡愛」則是自己亂翻報紙選的，張可昀聽聞忍不住笑她，「妳應該取名叫『安親班』，專門顧狗的。」眾人聽完一陣大笑。


▲安苡愛透露改過名字。（圖／中天提供 , 2018.5.24）

詹惟中幫安苡愛分析姓名，表示「愛」帶心，心是肉，「所以老虎喜歡吃肉，遇到生肖屬老虎的會愛不釋手。」此話一出，剛好屬虎的吳宗憲，忍不住飆罵「神經病」，讓眾人笑翻，詹惟中還不罷休，現場就要幫安苡愛改名，他表示安苡愛屬兔，喜歡人相伴，「我不幫妳改太多，叫做『安作愛』。」現場來賓們聽聞都笑翻，安苡愛無奈要他認真改名，吳宗憲則笑說：「你能不能不要這麼下流？」

關鍵字安苡愛詹惟中小明星大跟班吳宗憲新憲嫂
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