詹惟中看「新憲嫂」名字　直言「年長男人會喜歡」

命理專家詹惟中、藝人安苡愛在25日播出的綜藝節目《小明星大跟班》，大聊「名字改來改去真的有比較好嗎？」主題，安苡愛日前與主持人吳宗憲傳緋聞，被媒體封為「新憲嫂」，這次大方參加節目，詹惟中直言她的藝名，「長輩緣很好，所以年長的男人會喜歡妳。」似乎意有所指，讓吳宗憲聽聞立馬跳起來大喊，「你好好講話，我們已經避著不聊這些了。」

安苡愛透露自己改名過2次，第一個名字是「郭靜樺」，但父母離婚後，她從母姓把名字改為「李舫辰」，馬國賢聞言笑回，「是賣喜餅的嗎？」她透露自己後來準備出道，又改名為「安苡愛」，她笑說：「那時候安心亞很紅，想說乾脆跟她一樣的姓。」「苡愛」則是自己亂翻報紙選的，張可昀聽聞忍不住笑她，「妳應該取名叫『安親班』，專門顧狗的。」眾人聽完一陣大笑。