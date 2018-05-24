廣編／麥卡倫新酒廠即將開幕　樹立全球威士忌產業里程碑

斥資1.4億英鎊〈約合新台幣58億〉，耗時三年六個月建造的全新麥卡倫酒廠於今日正式開幕，震驚各界。這不但是蘇格蘭最頂尖的麥芽威士忌蒸餾廠〈擁有12組，共36支蒸餾器《註1》〉，也是一間完美將遊客中心與蒸餾間結合在一起的劃時代建築，由國際知名建築事務所 Rogers Stirk Harbour + Partners所設計，將時尚與實用完美的融會在一體，並巧妙的將支撐麥卡倫核心精神的六大標柱以先進的互動式科技展現出來；在悠久釀酒傳統與未來永續發展的天平上，麥卡倫透過新酒廠作出了最精采的詮釋，愛丁頓執行長Ian Curle說道：「我們正站在巨人的肩膀上，我們所做的是為下一代奠定基礎。」對這間新酒廠肩負的使命做了最精準的詮釋。

為了麥卡倫的未來，愛丁頓投入了整整五億英鎊，其中1.4億英鎊用於新酒廠的建立，此計劃還包括加碼投資威士忌、倉儲設備，以及麥卡倫最引以為傲的雪莉橡木桶供應鏈。而在計畫之初，愛丁頓首先為新酒廠確定了方向就是：不能破壞斯佩賽珍貴的天然景觀。為此他們與英國各大建築公司多番溝通，最後才確定由國際知名建築事務所 Rogers Stirk Harbour + Partners承包設計，主設計者Graham Stirk表示：「我們希望能尊重這裡美麗的天然景色，建立融合自然美景的永久建物，它必須能展現產品最珍貴的價值。」

基於此理念，Graham Stirk想出了獨特的圓頂設計，如波浪般的木造屋頂結構由380,000個獨立構件組成，是世界上最複雜的木造屋頂結構之一，新酒廠倚著麥卡倫的精神莊園Easter Elchies House以及酒廠的命脈斯佩河而建，天衣無縫的嵌入當地景觀，遠遠望去就與斯佩賽區常見的天然丘陵毫無分別。夜晚亮燈後像是嵌進了背後的星空一般，更是美的無與倫比。Graham Stirk 表示：「麥卡倫莊園是一個很特別的地方，我們深愛且珍惜這個地方。這個願景野心非常宏大，但也因此讓我們能夠挑戰自己的想法，創造出如此特別而令人驚艷的作品。我們非常榮幸能貢獻一己之力，為麥卡倫塑造全新的篇章。」

新酒廠與遊客體驗中心開幕後即將於六月份正式開幕，預計訪客人數在第一年會成長一倍，並在此後持續增加。「我們預計這個新麥卡倫酒廠將會為蘇格蘭旅遊業、威士忌出口和地區經濟帶來莫大的利益。」愛丁頓執行長 Ian Curle如此說道。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※