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北市信義區都更最難 20年僅1件成功

中央社2018/05/24 14:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北24日電）房市研究單位住展雜誌發現，都市更新條例1998年實施以來，台北市整合成功並推案的都更建案僅115件，大同區和中山區各17件最多，信義區最少僅1件成功，堪稱全市最難都更區域。

住展雜誌統計，台灣都市更新條例自1998年實施以來，北市整合成功並推案的都更建案共115件，平均每年不到6件；其中大同區與中山區的都更案最多，各有17件，文山區13件居次，最少的是信義區只有1件。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，信義區20年只有1件都更案「和暘信邑」成功，顯然信義區寸土寸金，都更利益龐大，屋主期望值普遍較高，反而不易談成都更，即使都更商機龐大，建商卻看得到吃不到。

何世昌分析，在北市115件都更案中，由住戶自己擔任實施者的「自主都更」相當罕有，主要是整合效率極低，且大部份自主都更成功案例都掛零，最多成功案例是內湖區，共有「吉祥居」、「如意琚」2件自主都更案。

若以路段來觀察，何世昌指出，北市推出最多都更案的道路是中山北路，總共有「麗國賓」、「御成町」、「富富話合」、「璞園貴象」、「醇建築」、「家居理玉」、「遠雄爵士」等7件都更案；其次是重慶北路的5件都更案；第3名是和平東路的4件。

他認為，都更的屋主都想多換些坪數回來，或是條件要更好，但往往忽略房市時機是處於多頭向上走，或是盤跌向下的階段，以及原建築是位於商業區或住宅區，所換得的容積比例不同等因素，造成屋主和建商不易達成協議。

他認為，都更案能否成功與建案位置在蛋黃區或蛋白區無關；反而在房價較低地區的屋主期待較低而增加整合成功的機會，若想加快都更速度，一則屋主期望降低，二則建商對屋主再多些溝通互諒，同時不能有私下交易行為，達到公平公正，比較容易取得互信同時成功推動都更案。(編輯：陳永昌)1070524

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