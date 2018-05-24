大愛新戲下架 NCC：內控及節目審核不完備

（中央社記者朱則瑋台北24日電）大愛新戲「智子之心」突然下架，NCC今天指出，收視中斷使消費者權益受損、製作者創作自由受到遏阻，顯然大愛電視台對內控管制機制及節目審核流程不夠完備。

大愛電視台10日推出根據91歲慈濟志工林智惠真實故事改編的新戲「智子之心」，原訂35集的戲劇，未料播出2集後決定下架，外傳因部分內容遭批美化日軍侵略，遭到大陸網友抨擊引起熱議，更有媒體報導指國台辦關切此事。對此大愛回應無「政治介入」因素，如今原時段節目已改由另一部戲「由你陪伴」接檔。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天透過新聞稿指出，將找大愛電視台到會陳述，說明大愛電視台未能落實內控編審機制，以及是否維持獨立自主維運等，瞭解為何營運不當以致有損害視聽眾權益情事。