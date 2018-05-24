人間條件26日屏市演出 吳念真南下宣傳

「人間條件」被屏東縣政府列為今年屏東南國藝術節亮點節目，今天召開宣傳記者會，吳念真、李永豐及陳竹昇等人特地南下宣傳。

綠光劇團野台戲「人間條件」戶外公演，將於26日晚間7時30分在屏東市千禧公園演出，免費入場，這是綠光「人間條件」繼六都巡演之後，年度最終場，安排在屏東縣，也是公演唯一演出的非六都縣市。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）綠光劇團規模最大野台戲「人間條件」26日將在屏東市千禧公園登場，導演吳念真、製作人李永豐及演員陳竹昇等人今天到屏東宣傳，吳念真邀請大家以看平安戲的心情快樂看戲。

身兼編劇與導演的吳念真說，「人間條件」最貼近台灣生活的故事背景，是一齣普羅大眾都可以看的戲劇，看戲不用太嚴肅，請大家帶著快樂的心情，就像古早看平安戲般，大家在戲棚下互相問好，期待明天更美好。

李永豐表示，「人間條件」戶外公演在高雄、台中、台南及桃園的演出都是1萬人、2萬人看戲，屏東縣是唯一非六都縣市，希望透過免費的公演，可以讓更多人欣賞戲劇，感受藝術的美好。

陳竹昇分享巡演的感想，他表示，每次看到大家很專心、認真的在看戲，感受到鄉親的熱情，讓他很感動。

極力爭取「人間條件」到屏東公演的縣長潘孟安感謝綠光劇團願意跨越高屏溪，到屏東演出，而且是首次來到屏東演出，對國境之南的屏東來說是一大藝文盛事。他說，吳念真對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中可以都找到自己的角色。歡迎民眾扶老攜幼踴躍前往觀賞台灣最溫暖的戲。

縣府籲請民眾搭乘大眾運輸工具，當天晚間6時在屏東火車站前備有接駁車，開車前往民眾請將車輛停放在忠孝國小及明正國中，為方便身障人士，會場提供輪椅租借、無障礙廁所、優先觀賞區、停車位規劃及復康巴士接駁等服務。（編輯：吳佳穎/陳清芳）1070524