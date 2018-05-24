NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈關務署高雄關　舉辦陳惠儒油畫個展余祥銓現身喊抱歉　瘦到判若兩人腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
鉅亨網

〈研華股東會〉看樺漢併購壯大規模 能否轉成綜效才是

鉅亨網2018/05/24 14:34
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (24) 日召開股東會，小股東提問有關競爭對手樺漢 (6414-TW) 發展情況，執行董事何春盛指出，樺漢併購策略很好，不過能否轉換成綜效才是重要關鍵，併購不是只看短期的現在。

工業電腦研華今 (24) 日召開股東會，在場股東關心，研華如何面對對手樺漢。

研華總經理張家豪指出，樺漢在大量生產具有優勢，不過研華在傳統 DMS 客製化營收比重也有 20% ；類似的競爭對手不會只有一家，研華面對競爭當然有壓力，但會調整步伐因應。

執行董事何春盛認為，樺漢是可敬的公司，且向來併購策略執行很好，研華過去也曾執行併購，但以研華經驗來看，「買的時候很爽」，但過幾年能否消化轉換成為綜效仍是關鍵，而不是看短期的現在。

何春盛以 Kontron 為例，過去在 2005、2006 年大肆併購，最後在金融海嘯時候被研華超車。

何春盛強調，董事長劉克振就是專注把該做的事情做好，客戶很清楚最後是哪些廠商可以提供價值、解決問題，而不是單純販售硬體。

研華今年以來已經入股土耳其最大通路商 Alitek、日本 IoT 系統集成公司 Nippon RAD Inc. 及 ATH，持股分別為 25%、19% 及 51%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字研華樺漢headline
〈研華股東會〉投資併購策略...康卡斯特也想收購21世紀福...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan