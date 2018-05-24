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財經

曝光了　李紀珠去年薪酬上看5千萬　但實領可能沒那麼多

記者顏真真／台北報導2018/05/24 15:05
▲新光金控副董事長李紀珠，2018年3月17日起已不再兼任金控總經理職務。（圖／NOWnews資料照）
▲新光金控副董事長李紀珠，2018年3月17日起已不再兼任金控總經理職務。（圖／NOWnews資料照）

6月股東常會前，國內金控最新年報也出爐，金控經理人薪酬受關注，其中新光金控副董事長李紀珠年薪也曝光，根據新光金去（2017）年年報資料顯示，李紀珠去年身兼數職，含董監酬勞的薪酬級距落在3000萬元至5000萬元間，相較其他金控總經理薪酬算是中間偏高水準。

根據新光金2017年的年報資料，李紀珠加計董事酬金後，2017年薪酬級距落在3000萬元至5000萬元，但若僅計算擔任總經理的薪資，則落在1500萬元至3000萬元的級距當中。

由於去年李紀珠除了擔任新光金副董事長之外，也兼任新光金總經理及新光人壽副董，總計有3個職務，加上薪酬中還包含了「長期激勵金」，此部分要長期任職才能得到，中途離職就領不到，因此年報上所揭露的是應付金額，而非實際領到的。

不過，新光金在今年3月17日宣布李紀珠即日起免兼總經理職務後，也傳出董事會有意調整她的薪資結構，但獨董林美花對此持保留意見，主要考量新光副董職務重要性增加及李紀珠過去1年多來對公司的貢獻，建議調高月薪及提高月薪加績效獎金的上限，但反對者則認為她已免兼總經理一職，就不該領那麼多錢。

其實，在金融業高階專業經理人的薪酬中，李紀珠薪酬算中間偏高水準，目前在已揭露年報的金融業中，中信金控總經理吳一揆年薪達1億元，中國人壽董事長王銘陽也有5000萬元至1億元的水準，富邦金總經理韓蔚廷、國泰金總經理李長庚的薪資也在3000萬元至5000萬元的級距。

關鍵字新光金李紀珠新光人壽總經理金控中信
競爭力下滑　經濟部：改革需要時間股匯雙漲　台幣收29.93升3分

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