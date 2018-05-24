曝光了　李紀珠去年薪酬上看5千萬　但實領可能沒那麼多

6月股東常會前，國內金控最新年報也出爐，金控經理人薪酬受關注，其中新光金控副董事長李紀珠年薪也曝光，根據新光金去（2017）年年報資料顯示，李紀珠去年身兼數職，含董監酬勞的薪酬級距落在3000萬元至5000萬元間，相較其他金控總經理薪酬算是中間偏高水準。

根據新光金2017年的年報資料，李紀珠加計董事酬金後，2017年薪酬級距落在3000萬元至5000萬元，但若僅計算擔任總經理的薪資，則落在1500萬元至3000萬元的級距當中。

由於去年李紀珠除了擔任新光金副董事長之外，也兼任新光金總經理及新光人壽副董，總計有3個職務，加上薪酬中還包含了「長期激勵金」，此部分要長期任職才能得到，中途離職就領不到，因此年報上所揭露的是應付金額，而非實際領到的。