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達邦蛋白搶寵物商機 拚下半年掛牌

中央社2018/05/24 14:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）達邦蛋白研發獨步全球的創新乳酸菌水解胜肽，搶進寵物商機，力拚下半年掛牌上櫃。

達邦蛋白23日通過櫃買中心審議會，即將成為上市櫃唯一迎接無抗養殖新紀元的農業科技「食安」概念股。

根據醫學上統計，抗生素消費總量的80%是用在動物身上，最終吃進人類體內。世界衛生組織於2017年呼籲農牧業者，停止使用抗生素來促進動物生長和疾病預防。繼英、美等先進國家，中國大陸農業農村部也發布「獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案」，提供禁抗、限抗及減抗時間表，同步響應「無抗養殖」。

達邦蛋白表示，近年來經濟動物蛋白質主要來源的魚粉，因受環境汙染、魚獲漸趨枯竭而價格高漲，餵食肉骨粉又有引發狂牛症疑慮，導致許多國家立法禁止使用動物性蛋白，轉而尋求植物蛋白替代。

達邦蛋白董事長劉郁芬表示，這是個講究生產履歷的時代，達邦以提高蛋白質消化率、提升免疫力及平衡腸道菌叢的金三角核心出發，減少廠商使用抗生素，以避免動物生病甚至集體感染的風險。

2001年成立的達邦蛋白，掌握市場快速成長的「黃金十年」，台灣產能已經滿載，籌建中的福建漳州廠，預計年底投產，產能可以達到10萬噸，是台灣廠的3倍；同時產品線從經濟動物擴大到寵物商機，研發多功能的寵物保健系列產品。

達邦蛋白外銷市場9成以上，擁有穩定獲利，2017年前毛利率一直維持2成以上，今年第1季營收雖然較去年同期成長30%，但受到匯率影響，獲利新台幣512萬元，每股盈餘（EPS）為0.2元，預計第2季將有匯率回沖的亮眼成績。（編輯：張良知）1070524

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