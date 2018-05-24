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今日廣場》吳子懿／台股萬點滿週年　國民經濟信心卻下降

文／吳子懿2018/05/24 15:41
▲台股萬點滿週年，國民經濟信心卻下降。（圖／公關照片）
▲台股萬點滿週年，國民經濟信心卻下降。（圖／公關照片）

股市有一個著名的「擦鞋童理論」，大概的意思是說：如果一般人都在大談股市如何好賺的時候，那股市反轉的時候不遠矣。換句話說，普通人的「感覺」，通常是股市或經濟的落後指標，會賺錢的人早就嗅到機會佈局好了。

5月22日是台股站上萬點滿週年，台灣從有股市以來，從來沒有這麼長的萬點以上過。這波萬點是從2017年5月23日開始站穩的，當時也是蔡英文總統執政滿週年，當時在野黨及對執政黨有敵意的論者也是一片唱衰，當時這些人也是要台灣趕快低頭以解兩岸關係，妄言經濟不依賴中國只會民不聊生…。

結果，2017年台灣人的實質薪資創下歷史最高水準的47271元，經濟成長從馬英九手上的0.81%拉高到2.86%。很多評論者訛傳說，薪資增加民眾「無感」，但被去年台灣的新車銷售量（44萬輛）創下12年來紀錄打臉，慘的是，這些人恐怕還不自知被打臉。

最新的經濟數據是，四月外銷訂單創下往年同期新高，而且主要成長的是傳統產業，其中政府力推的機械業訂單更是歷年新高。另外，今年第一季外國旅客來台不只人數多，消費金額更多，跟去年第一季比，足足增加5億美金，成長率達15%。不只外國人愛來台灣買，台灣人買的也增加，第一季民間消費成長率3.02%也是三年新高。

無論是從新車消費數字，還是民間消費成長率來看，都證實台灣薪資成長是民眾有感的事實，諷刺的是，這也顯示出很多慣性唱衰台灣的人，嘴巴上不肯罷休，但身體卻是很誠實的。

身體誠實的還有對台灣的股市。今年第一季台股散戶交易人暴增到216萬人以上，這是2011年第三季以來的新高，弔詭的是，國民經濟信心指數卻開始下滑，根據國泰金控的數據，五月民眾對未來的信心樂觀度下降，且創下29個月新低。

台灣的產業經濟，無論電子產品、傳產都在持續好轉，而且還是在升值一成的強勢新台幣下達成的。好轉的更強力證據是，作為經濟櫥窗的股市，不只一直在萬點之上，每過一天都是一個新紀錄，而且指數還有持續攻高的趨勢。台灣人的薪水，扣掉物價因素後，實質薪資創下歷年新高，而薪資有感成長的更強證據是，消費水準也成長並也創下紀錄。

今年總統520就職週年剛過，在台灣兩極的政治氛圍下，這些憑「感覺」評論、唱衰台灣的人又開始了，論點幾乎與去年一樣。但從國民經濟信心指數來看，其實他們還真的蠻有市場的。如果擦鞋童的理論是對的，這些人也許真能讓台灣這波景氣成長一直下去，比較可惜的是相信他們的人，只能望著台灣經濟成長列車揚長而去，虛度在「被」幻想出來的悲慘世界，提心吊膽的過日子。

挺台WHA　馬爾他騎士團首度發聲陸擬發台人身分證　政院酸政治語言

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