腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步

順暢，不管對男生、女生來說，一直都是歷久不衰的議題，網路上也常見各種討論，日本近來盛行「腸道微整形」，強調腸道保健、順暢排便的重要性，也因此使得各種益生菌產品熱賣，逐漸成為現代人養生保健的熱門方法之一。

「腸道」是身體最大的免疫器官，裡面充滿了好菌與壞菌，影響食物的消化與吸收，而所謂的「腸道微整形」指的是在腸道菌叢創造一個良好的生活環境，只要腸道保健做好，腸道裡的好菌自然變多，排便也就順暢。

現任李宜霖胃腸肝膽科診所的顧問醫師 陳邦基教授就說：「腸道健康非常重要！」在生理正常的運作下，腸道菌種的生態會維持在平衡狀態，若生活習慣常熬夜或飲食重口味等不正常的情況下，壞菌會異常地增生，破壞菌相平衡，造成腸胃功能變差。