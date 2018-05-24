腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步

順暢，不管對男生、女生來說，一直都是歷久不衰的議題，網路上也常見各種討論，日本近來盛行「腸道微整形」，強調腸道保健、順暢排便的重要性，也因此使得各種益生菌產品熱賣，逐漸成為現代人養生保健的熱門方法之一。
「腸道」是身體最大的免疫器官，裡面充滿了好菌與壞菌，影響食物的消化與吸收，而所謂的「腸道微整形」指的是在腸道菌叢創造一個良好的生活環境，只要腸道保健做好，腸道裡的好菌自然變多，排便也就順暢。
現任李宜霖胃腸肝膽科診所的顧問醫師 陳邦基教授就說：「腸道健康非常重要！」在生理正常的運作下，腸道菌種的生態會維持在平衡狀態，若生活習慣常熬夜或飲食重口味等不正常的情況下，壞菌會異常地增生，破壞菌相平衡，造成腸胃功能變差。
因此，近年來許多民眾會使用益生菌補充好菌。陳邦基教授表示，益生菌對腸道保健好處多，不但可以穩定腸道菌叢生態平衡、也可改善胃腸蠕動及預防排便不順、提升免疫力，尤其對於忙碌的上班族來說，三餐外食機會多、運動少、壓力大、經常失眠或肥胖等族群，補充益生菌是方便又簡單的方式。
雖然補充益生菌可幫助維持消化道機能，但還要暸解益生菌是否為活菌、是否有研究證實能夠順利通過胃酸與膽鹽的嚴格考驗，到達腸道、有國際或國內認證背書更好。益生菌研究有百年歷史的杜邦Danisco(丹尼斯克)，近期新突破發表的新「雙歧桿菌」，使Danisco成為第一家在歐洲獲得批准「益生菌健康聲稱」的菌種公司，Danisco雙歧桿菌，活性強，90%的存活率可以通過胃酸與膽鹽考驗，順利抵達消化道，使排便順暢，幫助民眾順暢難題有解。
台大食科博士、現任台灣乳酸菌協會理事徐志安強調：「益生菌顧名思義就是對人體健康有益的菌，雖然多數益生菌是乳酸產品，但並非所有的乳酸菌都是益生菌！」在眾多益生菌中，雙歧桿菌在衡量消化道健康上是最具代表指標。他指出，隨著年齡增長，開始食用雜食類食物後，雙歧桿菌會漸漸消失，尤其老年人的數量更低，甚至檢測不到，因此想要解決排便不順困擾，建議可選購含有大量雙歧桿菌的產品。