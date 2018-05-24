乾旱缺水 莫迪故鄉擬辦41場祈雨祭

「印度時報」（Times of India）今天報導，由古茶拉底省（Gujarat）省長魯帕尼（Vijay Rupani）領導的印度人民黨（BJP）政府，昨天在省府內閣會議決定，31日在33個縣和8個主要城市舉辦41場祈雨祭（parjanya yagnas）儀式，以安撫印度教雨神殷德拉（Lord Indra）和水神瓦倫（Lord Varun）。

（中央社記者康世人新德里24日專電）由於天氣炎熱及持續乾旱，印度總理莫迪的家鄉古茶拉底省政府準備於31日在33個縣和8個主要城市，舉辦41場祈雨祭儀式，希望今年雨季有豐沛的雨量降下。

在古茶拉底省內閣會議後，古省副省長巴特爾（Nitin Patel）說，省府已決定31日舉辦41場祈雨祭，他和省長魯帕尼及高階官員都會參加儀式。

這項祈雨祭計畫也讓古茶拉底省長達1個月的迎接雨季活動達到最高潮。為迎接雨季，古茶拉底省政府推動這項活動，對河流、湖泊、池塘、運河和其他可蒐集雨水地點進行疏淤和加深的工作。

古茶拉底省今年夏季正與缺水對抗，即使在蓄水高峰期時，全省204座蓄水壩蓄水量只達到總蓄水量的三成左右。

古茶拉底省是印度農業大省，雨季水量的多寡影響到農民的收成及全省的經濟成長率，加上明年就是印度國會大選，任何雨季延遲或雨水過少，都將影響印度中央執政黨BJP的得票數，因此古省政府希望透過向神明祈禱方式，讓雨季的水量正常到來。

不過，對主張印度教至上的古省BJP這種向印度教神明祈雨的作法，一些印度網友不以為然，認為這是浪費錢，質疑古省為何不把錢用在人工造雨上，也許比祈雨更有效。（編輯：陳俊碩）1070524