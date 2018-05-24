南屯國民運動中心　27日正式開幕

南屯運動中心為地下2層樓、地上5層樓，B1、B2分別為游泳池及停車場，1-5樓則設有體適能中心、飛輪教室、韻律教室、羽球場、桌球場、健身房、籃球綜合球場等多元場域，且每層樓皆有男女盥洗室。

台中市第三座啟用的南屯國民運動中心即將於今年5月27日正式開幕，5月14日起至20日進行為期7天的試營運，期間開放免費入場，並推出各項試營運期間優惠，地點就位於南屯國小旁，鄰近知名的萬和宮及熱鬧的南屯市場。

運動中心內設有兩座溫水游泳池，大小分別為15*2公尺（深度達1.1公尺）及25*2.5公尺（深度達1.4公尺），無論是做為訓練或一般戲水都很適合，還附設按摩池與蒸氣箱，場邊也有救生員定期巡視，最特別的是，泳池內架設了身心障礙民眾專用的下水裝置，讓所有人得以享受水下優遊的樂趣。



▲南屯國民運動中心體適能中心（圖／市政府提供 , 2018.5.24)



▲南屯國民運動中心籃球場（圖／市政府提供 , 2018.5.24)

2樓體適能中心設有氧器材及重訓器材數量充足，滿足愛健身的民眾，且跑步機設在窗邊，邊運動還能邊看戶外綠樹；3樓羽球場上方燈飾經特殊設計，球不會卡在天花板，光線也不會直射民眾雙眼。

4樓除了桌球室之外還設有閱覽室，除了運動以外也可以在這裡培養書香氣息；5樓籃球場佔地寬闊，很適合舉辦大型比賽，搭配現場記分板的音效，讓人如同身在NBA比賽現場！

市政府表示，盥洗室每一層樓皆有，淋浴間數量十分充足，方便民眾運動後就近清潔，有兩支公用吹風機提供民眾免費使用，但插座數量眾多，鼓勵民眾自備吹風機，就不需花太多時間等待。