瑞祥高中邀同志入校分享引關切　學生高掛彩虹旗抗議

高雄市瑞祥高中生命教育課程日前邀請同志入校分享，怎料卻受到議員關切與家長質疑而喊停，事後學生力挺老師，在升旗典禮時與部分師長一起掛彩虹旗抗議。對此，校方澄清，課程只是暫停並未取消，等教材審查通過將立即恢復，並強調「沒有被議員打壓」。

據了解，瑞祥高中教務主任朱美瑰表示，一名謝姓老師 14 日在上高一生命教育課時，邀請 4 名同志諮詢熱線南辦的志工分享生命故事，怎料課堂結束後卻接到家長來電關切，表示有部分學生上完課後感到不舒服，並質疑生命教育課程內容未經校方審議。學校查證後發現，教材確實未經課程發展委員會審議，因此臨時取消 15 日生命教育課，沒想到此舉造成學生不滿，部分學生於 22 日升旗典禮時，拉起彩虹旗抗議。