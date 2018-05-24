瑞祥高中邀同志入校分享引關切　學生高掛彩虹旗抗議

高雄市瑞祥高中生命教育課程日前邀請同志入校分享，怎料卻受到議員關切與家長質疑而喊停，事後學生力挺老師，在升旗典禮時與部分師長一起掛彩虹旗抗議。對此，校方澄清，課程只是暫停並未取消，等教材審查通過將立即恢復，並強調「沒有被議員打壓」。
據了解，瑞祥高中教務主任朱美瑰表示，一名謝姓老師 14 日在上高一生命教育課時，邀請 4 名同志諮詢熱線南辦的志工分享生命故事，怎料課堂結束後卻接到家長來電關切，表示有部分學生上完課後感到不舒服，並質疑生命教育課程內容未經校方審議。學校查證後發現，教材確實未經課程發展委員會審議，因此臨時取消 15 日生命教育課，沒想到此舉造成學生不滿，部分學生於 22 日升旗典禮時，拉起彩虹旗抗議。
對於傳出有議員打壓，朱美瑰強調「沒有」，並表示學校會尊重老師教學專業自主，但由於教材確實未按程序送審，校方也將於 30 日盡快審議，若通過後會立即恢復課程。另關於學生控指學校過去曾取消一次同志演講會，她則解釋，是因為和籃球比賽時間產生衝突，學生誤會了。
事後，該名謝姓老師在臉書分享學生拉彩虹旗抗議的照片，照片可見，一群學生坐在日正當頭的操場上高舉彩虹旗抗議。老師也開心讚揚學生自發性向校方理性陳情，「好愛我的學生！危機就是轉機，團結就有力量。謝謝孩子們自己動員起來，和平理性的跟校方溝通陳情。」並直呼：「瑞祥史上第一次」。