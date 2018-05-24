中油第三接收站舊案審查 內政部：通過填海部分

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）中油第三天然氣接收站迴避替代方案目前還在環保署審查，立法委員關切內政部日前通過第三接收站總共95.4公頃的舊方案；內政部今天表示，通過的僅是過去填海完成的部分。

立法院內政、司法及法制委員會聯席初審地方制度法部分條文修正草案，中國國民黨籍立法委員吳志揚質詢時，問及第三接收站的迴避替代方案環境影響評估程序還在進行，為何內政部3月就通過中油第三接收站舊案？

花敬群表示，內政部海岸管理審議會日前審查許可的範圍是過去已完成填海的部分，是替代方案中的一小部分，未涉及藻礁。目前只核准那塊區域的使用，其他部分都還沒通過。