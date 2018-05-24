一日兩事故！T-34教練機遭鳥擊又撞地

空軍司令部今（24）日表示，空軍官校於日前執行飛行訓練時，T-34C型教練機發生起落架回收異常及鳥擊事件，造成螺旋槳及座艙罩分別受損情事，人員平安。

T-34C教練機是空軍官校培訓飛行員的初級教練機，18 日發生兩起 T-34C 教練機飛安意外，分別是座艙罩遭鳥擊，以及學員操作不當，造成螺旋槳撞擊地面受損，所幸兩起事件飛行人員都平安。

空軍司令部參謀長鄭榮豐中將表示，夏季是鳥類活動的季節，發生鳥擊的狀況確實偶爾會發生。飛行安全基金會指出，台灣地區機場有 29 處，分布密度為世界之冠，軍、民用航空器起降架次非常頻繁。民間飼養賽鴿與鳥類放生等行為，自然生態環境遭到破壞的結果，機場與其周圍環境成為鳥類族群良好之過境、覓食與棲息環境，造成飛禽數量增加，鳥擊事件逐年增加。

T-34 為美國比奇航空公司製造的單螺旋槳教練機，1940 年代出廠的 T-34 使用活塞發動機，T-34C 才改用渦輪發動機。空軍自 1985 年採購T-34C，編制有 49 架，目前仍有 34 架服役。該機型服役迄今 30 年，已經發生 9 起重大事故，造成 10 名飛行員死亡，由於空軍採購的T-34C 沒有配備彈射椅，安全性遭質疑，空軍表示將採購 15 架 T-6C 教練機更換部分 T-34C 。

另外，空軍官校所屬一位同仁不幸猝逝，空軍司令部深表遺憾與不捨，後續將全力協助家屬辦理喪葬及撫卹事宜。