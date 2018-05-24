南沙群島中國建設照片曝光 專家憂解放軍進駐

（中央社香港/新加坡23日綜合外電報導）從空中乍看之下，這裡就像是一處規劃整齊的小城鎮，擁有運動場、工整道路與大型市政建築。

只不過這座小鎮位於南沙群島的渚碧礁（Subi），處於各國競逐的南海。區域安全專家相信，這處城鎮很快會成為中國位在東南亞核心海域的第一個軍事基地。

路透社引用非營利組織「地出媒體」（EarthriseMedia）資料指出，距離中國海岸1200公里的渚碧礁，現在擁有將近400棟獨立建築，遠多於中國其他島嶼。

區域安全分析家與外交人士表示，渚碧礁可能是數百名中國人民解放軍陸戰隊的未來落腳處，除此之外也可能成為行政中心，符合中國先前聲稱的民事用途。