南沙群島中國建設照片曝光 專家憂解放軍進駐

（中央社香港/新加坡23日綜合外電報導）從空中乍看之下，這裡就像是一處規劃整齊的小城鎮，擁有運動場、工整道路與大型市政建築。
只不過這座小鎮位於南沙群島的渚碧礁（Subi），處於各國競逐的南海。區域安全專家相信，這處城鎮很快會成為中國位在東南亞核心海域的第一個軍事基地。
路透社引用非營利組織「地出媒體」（EarthriseMedia）資料指出，距離中國海岸1200公里的渚碧礁，現在擁有將近400棟獨立建築，遠多於中國其他島嶼。
區域安全分析家與外交人士表示，渚碧礁可能是數百名中國人民解放軍陸戰隊的未來落腳處，除此之外也可能成為行政中心，符合中國先前聲稱的民事用途。
影像顯示，工整的籃球場、閱兵場與各式建築一字排開，其中一些建築的側面設有雷達裝置。
來自新加坡的國防專家許瑞麟（Collin Koh）看過這些資料與圖片之後表示：「我看到這些照片時，好像看到一座大陸的標準中國人民解放軍基地，就連上面的籃球場也令人難以置信。」
渚碧礁是中國在南沙群島7個人造島中最大一個，與永暑礁（Fiery Cross Reef）、美濟礁（MischiefReef）並稱「三大礁」，上面都有類似的基礎建設，包括飛彈陣地、3公里跑道、大範圍儲藏庫以及可追蹤衛星與外國軍事活動及通信的一系列設施。
獲提名為美軍太平洋司令的戴維森上將（AdmiralPhilip Davidson）上個月指出，中國在南海的基地已經完工，只差部署軍隊。
戴維森在國會的委員會報告說：「在這些島嶼上部署軍隊，軍力將可輕易壓過其他南海主權聲索國。」（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070524