義火車出軌 乘客：彷彿墜入地獄一片漆黑

（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利媒體報導，一列火車昨夜在北部城市杜林附近出軌，造成2人喪命、18人受傷。一名乘客說，一切發生得非常突然，彷彿墜入地獄，四周一片漆黑。

法新社報導，電視台畫面顯示，這起事件發生在昨天深夜，當時有一列火車撞上停在平交道上的一輛大卡車，造成三節車廂出軌。

義大利鐵路公司（RFI）在聲明中說：「往返杜林（Turin）和伊夫利亞（Ivrea）的10027號區間車在深夜11時20分，撞上闖過柵欄停在平交道上的一輛大卡車。」

聲明還說：「根據初步消息，火車司機不幸喪命，許多乘客受傷。」