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中華電替世足賽造勢 4K體驗車巡迴全台

中央社2018/05/24 14:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北24日電）2018年世界盃足球賽進入倒數階段，中華電信邀「浩角翔起」在板橋大遠百舉辦大型戶外活動，以中華電MOD體驗車展示4K畫質，並巡迴全台，力拚全年200萬用戶數目標加速達陣。

2018年世界盃足球賽將在6月14日於俄羅斯登場，中華電信日前宣布，MOD平台成為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K LIVE轉播，並提供多螢服務。

為了讓客戶感受世足熱情氛圍，中華電信今天宣布，將邀請藝人團體「浩角翔起」在26日晚間18時30分於「板橋大遠百」舉辦大型戶外活動，現場除了有中華電MOD 4K體驗車，展示4K畫質外，浩角翔起也將在現場與民眾進行遊戲大挑戰，並有金曲歌后曹雅雯、台語歌王許富凱演唱。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信MOD 4K體驗車，為大家揭開盛夏世足序幕，接下來全台還有超過10場的體驗活動；包括新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等縣市。

MOD在今年3月正式突破170萬戶，已躍升為全台最大影視平台，中華電信持續衝刺MOD用戶數，至10月16日多數寬頻上網方案綁MOD都低於純上網牌告價，等同MOD「半買半相送」，加上世足賽轉播助陣，中華電信更與台灣運彩公司攜手，推出抽獎活動，目標今年超越200萬用戶數。（編輯：林孟汝）1070524

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