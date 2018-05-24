中華電替世足賽造勢 4K體驗車巡迴全台

（中央社記者江明晏台北24日電）2018年世界盃足球賽進入倒數階段，中華電信邀「浩角翔起」在板橋大遠百舉辦大型戶外活動，以中華電MOD體驗車展示4K畫質，並巡迴全台，力拚全年200萬用戶數目標加速達陣。

2018年世界盃足球賽將在6月14日於俄羅斯登場，中華電信日前宣布，MOD平台成為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K LIVE轉播，並提供多螢服務。

為了讓客戶感受世足熱情氛圍，中華電信今天宣布，將邀請藝人團體「浩角翔起」在26日晚間18時30分於「板橋大遠百」舉辦大型戶外活動，現場除了有中華電MOD 4K體驗車，展示4K畫質外，浩角翔起也將在現場與民眾進行遊戲大挑戰，並有金曲歌后曹雅雯、台語歌王許富凱演唱。