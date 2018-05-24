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名廟打卡／淡水港的守護者　港邊燈塔福佑宮

保庇2018/05/24 14:47
名廟打卡／淡水港的守護者　港邊燈塔福佑宮（圖／保庇）
名廟打卡／淡水港的守護者　港邊燈塔福佑宮（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）淡水曾是北台灣重要的港口，貨物集散地，早期移民來台開墾，這也是必經的第一站。如今更是重要的觀光景點，許多古蹟藏身於巷弄間，淡水最古老的媽祖廟福佑宮你有沒有進去參訪過呢？

從福佑宮遠眺觀音山（圖／林書竹攝）
從福佑宮遠眺觀音山（圖／林書竹攝）

沿著中正路往滬尾漁港的方向走，中正觀光市場的對面就是福佑宮。根據《淡水廳志》和廟裡石作落款的年份，能夠確認福佑宮興建於清嘉慶元年（西元1796年）。但《台灣通史》則提到「福佑宮在縣轄滬尾街，乾隆間建，祀天上聖母。」，不過當地相傳清雍正年間就由來到台灣的移民共同奉祀。

現在看到的福佑宮，是在清嘉慶元年（西元1796年）落成，由泉州三邑（晉江、惠安、南安）、同安、安溪、永春、永定七個縣的移民為主，以及漳州、粵東潮汕、嘉應州等地的客家移民，共同集資建立。來自不同地區的人能夠放下對彼此的成見，齊心協力的建造媽祖廟，不僅是人們落地生根的渴望，也展現了信仰超越族群的包容。

翌天昭佑的匾額無法抵擋歲月的侵蝕已逐漸剝落（圖／林書竹攝）
翌天昭佑的匾額無法抵擋歲月的侵蝕已逐漸剝落（圖／林書竹攝）

清光緒十年（西元1884年）清法戰爭爆發，法軍一度攻佔基隆、澎湖，進而往滬尾前進，當時台灣巡撫劉銘傳決定棄守基隆全力防守滬尾。兩軍激戰打得不可開交，只要雙方露出破綻就可能導致戰敗，此時媽祖顯靈，清軍士氣大增真當是如有神助，法軍兵敗如山倒。戰爭結束後，劉銘傳立即奏請光緒皇帝賜匾，懸掛在正殿上的「翌天昭佑」就是光緒皇帝御筆親賜。

福佑宮後有崎仔頂當靠山，前有淡水河，遠眺觀音山，是所謂「前有水為鏡，後有山為屏」的好地理。格局為「前殿帶後軒」三川殿後有一亭，此亭具有戲亭和拜亭二種功能。三川殿不是用龍柱，而是一對八角石柱，是十分罕見的設計。而正殿的龍柱，則是採用在地觀音石雕刻，實屬難得佳作。

望高樓石碑（圖／林書竹攝）
望高樓石碑（圖／林書竹攝）

在三川殿虎壁上，清嘉慶元年的「望高樓石碑」，記載當時往來船隻頻繁，為了保護船隻安全，確認港口方向，需要一座燈塔指引，而興建了望高樓燈塔。可惜日治時期太平洋戰爭爆發，為了興建堡壘需要石材，便將望高樓石材拆除，於是只剩下望高樓石碑作為紀念。

福佑宮百年來經過多次翻修，始終維持著剛建立時的樣貌，但台灣氣候高溫溼熱，建築內外已有多處斑駁損傷。加上大量的遊客參訪，為了讓福佑宮能繼續傳承百年，廟方正在積極募款作為修護工程使用，盼望大家能夠出錢出力讓福佑宮再現風華。

資料來源：

臺灣宗教百景－淡水福佑宮
淡水福佑宮
淡水 福佑宮 天上聖母

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關鍵字媽祖淡水清法戰爭滬尾福佑宮
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