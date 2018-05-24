展現智慧機械實力 花博設奇幻森林樂園

經發局指出，奇幻森林樂園有3大造型館，分別是探索世界、驚奇樂園、奇幻宇宙等，其中「探索世界」利用微觀角度，讓遊客彷彿進入工具機台內部，體驗機台切削加工時的情境。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）迎接台中花博到來，台中市政府今天表示，台中精機在花博后里森林園區打造企業展館「奇幻森林樂園」，運用互動科技體驗奇幻感，營造親子同樂場所。

經發局表示，其中的機械意象樹「精機．共綻」，以台中土壤為基礎，向上延伸三岔樹狀結構，形成立體蜂巢骨幹設計，搭配機械花綻放，展現城市欣欣向榮的意象，傳達人機互動及機械美學。

至於「驚奇樂園」則搭配體感互動數位看板，透過AI智慧及體感感測器，將動作或臉部表情轉換成與精機寶寶互動的小遊戲；「奇幻宇宙」是運用6X6公尺大空間，以最新投影技術打造地板投影及牆面投影效果，搭配互動遊戲寓教於樂。

經發局表示，台中花博是世界級展覽盛會，為發揮社會教育功能，市府與台中精機合作，以互動科技、寓教於樂體驗方式，將工具機、智慧製造融入花博之中，期待讓遊客賞花之際，也對智慧機械留下更有溫度的印象，進而吸引更多人才投入台中智慧機械領域。（編輯：卞金峰）1070524