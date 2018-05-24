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中央社

新光金第1季大賺 新壽投報率近6%

中央社2018/05/24 15:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）新光金控今天召開法人說明會，新光金第1季獲利超過去年全年原因揭曉，旗下新光人壽在升息前一次性實現股債利得，單季投資報酬率高達5.82%。

新光金今年第1季稅後純益新台幣162.7億元、每股稅後純益(EPS)1.54元，其中，新光人壽貢獻147.2億元，新光銀行則貢獻約12.5億元；新光金也揭露截至去年底新壽隱含價值，整體隱含價值(EV)2536億元、年增約11%，人壽每股EV約43.7元，換算金控每股EV則約24.9元。

新壽受惠投資收益及負債成本持續改善，今年第1季獲利147.2億元，股東權益也較去年底大幅成長11.6%，正式突破千億元大關，高達1012.9億元，初年度保費(FYP)267.28億元、年減5.3%，主要來自於外幣保單的大幅成長，單季大賣152.6億元、占初年度保費57.1%。

新壽今年上半年亮點則在於總投資資產的報酬率高達5.82%，其中，不動產投報率3.62%、擔保放款投報率1.78%、保單貸款投報率5.9%、海外投資投報率5.2%、國內投資投報率10.76%、現金及約當現金投報率0.39%，截至3月底，新壽加碼投資國外股票，現金部位也因積極處分獲利而有明顯增加。

新壽表示，今年第1季海外固定收益布局主要增加在公司債及國際板債券，避險前固定收益報酬率已達4.71%，新錢投報率已較去年底提高10個基本點(bp)；國內投資也在提高低波動、高現金股息殖利率個股下，預估今年現金股息收入達120億元。（編輯：郭萍英）1070524

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