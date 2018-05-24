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中央社

中市山域事故攀升 去年61件近七年高峰

中央社2018/05/24 15:08
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市消防局本月推出微電影宣導登山安全，但遭批怪力亂神而下架，但台中市去年山域事故統計達近七年高峰，消防局提醒，登山時應有萬全準備，避免意外發生。

台中市轄內海拔3000公尺以上的山岳約有65座，不同的氣候及地形變化，造成不同的山域意外事故，熱門登山路線包含雪東線、武陵四秀、志佳陽線、大劍線、北一段、北二段、大雪山及八仙山國家森林遊樂區。

谷關風景區內的七座中級山被稱為「谷關七雄」，因坡度較平緩、可一日來回，也是熱門路線，近年民眾休閒生活走向戶外，以致山域意外事故搜救案件逐年升高。

台中市消防局本月中旬推出「聽見山域求救聲音」微電影，宣導遊客登山安全，以驚悚的片段搭配詭譎的配樂，讓網友大讚公部門的宣傳片新鮮有趣，卻也遭批怪力亂神，消防局在多方考量下將影片下架。

台中市消防局災害搶救科表示，台中市山域事故統計近7年來不斷攀升，從民國100年的17件到106年提高到61件，平均每年增加近10件，106年的件數幾乎是104年31件的一倍，導致救援支出逐年提高。

消防局進一步分析，106年2500公尺以上山域事故為16件、2500公尺以下45件，顯示中級山發生事故的件數占大多數；在事故類型中，迷途或失聯30件、受傷13件、疾病18件、死亡4件。

為確保登山安全，消防局提醒民眾，登山時應與熟識路線的人同行，並攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全，留在原地等待救援。

消防局建議，應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己的腳程，提早規劃登山與下山時間。（編輯：施燕飛）1070524

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