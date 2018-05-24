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不止虐打！阿嬤再戰網友　竟曝女童疑遭「燙菸疤、餵酒」

社會中心／彰化報導2018/05/24 16:13
▲不止虐打！阿嬤再戰網友，竟曝女童疑遭「燙菸疤、餵酒」。（圖／翻攝自臉書）
▲不止虐打！阿嬤再戰網友，竟曝女童疑遭「燙菸疤、餵酒」。（圖／翻攝自臉書）

彰化縣田尾鄉一名年僅 5 歲的女童，疑似遭楊姓姨丈虐打，不僅頭部遭鈍器重擊，肛門也有裂傷，懷疑遭凌虐性侵，緊急送醫搶救仍宣告不治。女童的阿嬤因不滿外界將女兒（女童阿姨）視為共犯，在臉書怒槓網友「我們家的家務事輪不到你來教！」稍早她再度發文嗆聲，卻意外揭露女童除了遭施虐外，甚至還被「燙菸疤、餵酒」，令人痛心。


▲彰化縣驚傳虐童案，五歲女童疑似因遭不當管教、虐待，轉送彰化基督教醫院急救。（圖／彰基提供，2018.05.22）

阿嬤今（ 24 ）日下午 1 點左右，再度在臉書 po 文怒嗆「我選擇沉默不代表我好欺負，你們他媽的只會在別人的傷口上灑（撒）鹽」，還威脅網友會遭過世的女童懲罰，最後更提到「誰疼她誰不疼她，自己都心知肚明，還有燙巴（菸疤），餵她喝酒的都會受到報應！」

貼文一出，意外曝光女童生前除了遭虐打外，還疑似被餵酒、燙菸疤，引發網友群起砲轟，痛批「你知道有人燙她煙、餵她酒，為什麼不救她？包括妳女兒跟那個雜碎在一起被家暴那麼多次，為何不離開？為何還敢把孩子交給他們？妳現在說這些能挽回什麼？」直指置身事外的阿嬤也是共犯。

對此，阿嬤則火大回嗆「我有通報好嗎，你們不瞭解就不要在那裡跟我 543 的，聽了就很獨攬（肚爛）」，稱網友只會酸她沒打 113 ，之前通報時又說「通報有用嗎」，更一度爆氣和網友相約出來談，但現已將該貼文刪除。

關鍵字虐童性侵肛裂女童彰化113
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