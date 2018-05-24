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影音／國高中畢業聯合路跑　迎接未來新里程

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/24 15:31
▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）
▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

為了讓會考結束後的國中準畢業生一吐考試壓力大氣，同時讓已經繁星、申請上榜的準大學生跑出遠大前程，員林高中、員林國中兩校合辦路跑活動，向毒品說不，加強防制藥物濫用、反霸凌等課題，跑出健康的大未來。


▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24） 

24日上午當上課鐘聲響起，員林國中與員林高中在賴良助及游源忠兩位校長的帶領下，600位畢業生，將未來的志向掛在胸前，集合在員林國中校門口，揹著「希望」，懷抱「夢想」，跑出健康跑出希望與夢想。


▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24） 

由於這是員林國中第二年舉辦畢業生路跑活動，賴良助在場以日本作家高村光太郎的詩作《道程》，「我的前方沒有路，路在我的後方形成」，期許畢業同學在面對人生困難時，要勇敢踏出每一步，讓困難成為後方道路的墊腳石。同時透過畢業前環繞員林市與兩母校，讓即將各奔東西的同學們知道大員林地區永遠都是最溫馨幸福的家園。
▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24） 

而游源忠表示，今年兩校首次合辦路跑活動。看著同學胸前、背後都有別一個心中的願望，過程中留下汗水，不畏困難的往前邁進，進而完成目標，心中有無限感動與欣慰，這代表著員林高中的畢業生更加成熟、更加勇敢，也祝福他們未來能振翅高飛、堅持到底、永不放棄。


▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24） 

現場有許多位員林高中學生，以繁星申請到大學志願，在暑假過後即將邁入人生的另一個學程階段，分別在胸前掛上「我要交男朋友」、「我要交女朋友」及我想當大法官等等的願望，張姓同學說，參加路跑除了是為了健康、支持反毒、春暉之外，在畢業前夕，更能為自己迎向未來作為新希望。


▲員林市國高中畢業聯合路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24） 

關鍵字員林國中員林高中路跑反毒夢想
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