影音／員林市藝術文化嘉年華　七校美術設計聯展

邁入第19屆「美術設計聯展」，聯合市內僑信國小、明倫國中、員林高中、員林家商、員林農工、崇實高工、中州科技大學等7校共同展出的「美術設計聯展」， 即日起至30日在崇實高工學生活動中心盛大展出，堪稱員林市一年一度的藝文「嘉年華」，歡迎民眾前往欣賞。

本屆聯展主題以《群英薈萃。藝展員林》為主軸，24日上午舉行開幕式，今年由員林家商主辦，在該校及中州科技大學美容美髮及幼保等科系的同學帶來一連串活潑快樂的舞曲及走秀下，繽紛地展開為期一周的藝術展覽。



▲員林家商參加七校美術設計聯展，精彩不間斷。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

展出單位除了各校美術專班靜態展出外，員林家商由家政、幼保、服裝、商業類科、美顏技術等科、員林農工(農場經營科、休閒農業科、園藝科)、員林崇實高工(室內空間設計科、家具設計科)及中州科技大學(景觀設計系、視訊傳播系、時尚創意設計與管理系)等。共展出960位學生近千件的創作，琳瑯滿目的作品中，許多是參加全國學生美術比賽或全國技藝競賽名列前矛學生的優秀作品，為員林「藝術融合、多元發展」立市精神作出最佳示範。



▲明倫國中展出紙雕及美術作品。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

現場展示員林家商幼兒保育科結合繪本主題製作教具，除呈現幼兒園六大領域課程，也延伸繪本內容廣度和深度，因此吸引現場與會來賓的注目；商業類科則用模型呈現專題課程的學習成果；美顏科整體造型與飾品設計，作品豐富多元，充分展現學生學習成果。



▲中州科技大學參加七校美術設計聯展。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

其中，中州科技大學時尚系展出畢業成果作品以外，並有2018亞洲美業大賽之冠軍以及其得獎作品，視傳系也展出麒麟影展共13部的參展作品，景觀系展出2018台灣國際蘭展展出作品，結合三系學生的設計發想與實踐得獎作品，激盪出創意無限的可能性。

▲中州科技大學的走秀演出。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）