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中裕愛滋新藥預計Q3申請歐盟藥證

中央社2018/05/24 15:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）中裕新藥財務長陳怡成表示，愛滋新藥銷售狀況良好，符合預期，未來逐季成長趨勢可期，預計將於第3季底向歐盟提出藥證申請，看好2019年下半年可開始銷售。

中裕今天參與櫃買中心業績發表會，陳怡成表示，愛滋病新藥Trogarzo在3月6日獲美國FDA核准取得藥證，4月30日在美國銷售，依照趨勢來看，一季比一季高的趨勢沒問題，但有時訂貨落差問題，月與月間會有波動。

針對保險涵蓋問題，陳怡成引述行銷夥伴說法表示，2018年將儘速完成公私立保險涵蓋，預估可在4-6個月內完成，相關銷售布局及進度良好符合預期。Trogarzo上市與其他成功的HIV藥物相似。新竹新廠預估可在2020年中獲美國FDA認證查廠並進行商業量產。

分析Trogarzo的美國潛在市場，美國HIV感染者有140萬人，接受治療病人有45萬到65萬人，多重抗藥性病人有2萬到2.5萬人，需要新療法的病人約有1萬到1.2萬人。

展望今年，除怡成指出，今年度重要營運目標包括，愛滋病新藥Trogarzo預計第3季底向歐盟提出藥證申請。預計6月FDA決定ibalizumab肌肉劑型臨床計劃內，Bi-specific預計第4季開始執行臨床一期試驗。

另外，TMB-365預計於第3季開始執行臨床一期試驗，TMB-607則於2018年年底完成臨床一期試驗。

針對產能建置，中裕技術長張金明表示，因應後續市場需求，中裕竹北新藥廠已於2017年6月動土興建cGMP蛋白質製造廠，總面績約5500平方公尺，總投資額約新台幣10億元，預計製程區域將於2018年9月正式完工，並進行儀器設備安裝及技術轉移，2019年下半年進行製程驗證，2019年第3季到2020年第4季間進行12個月藥品安定性確認及FDA查廠，期望2020年進入商業生產。

新竹新廠在完全運轉，並以每次處理4000升產物的狀態下，預計產能每年可達48批次(約計年產100萬瓶藥)。（編輯：林沂鋒）1070524

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