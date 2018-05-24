中裕愛滋新藥預計Q3申請歐盟藥證

（中央社記者韓婷婷台北24日電）中裕新藥財務長陳怡成表示，愛滋新藥銷售狀況良好，符合預期，未來逐季成長趨勢可期，預計將於第3季底向歐盟提出藥證申請，看好2019年下半年可開始銷售。

中裕今天參與櫃買中心業績發表會，陳怡成表示，愛滋病新藥Trogarzo在3月6日獲美國FDA核准取得藥證，4月30日在美國銷售，依照趨勢來看，一季比一季高的趨勢沒問題，但有時訂貨落差問題，月與月間會有波動。

針對保險涵蓋問題，陳怡成引述行銷夥伴說法表示，2018年將儘速完成公私立保險涵蓋，預估可在4-6個月內完成，相關銷售布局及進度良好符合預期。Trogarzo上市與其他成功的HIV藥物相似。新竹新廠預估可在2020年中獲美國FDA認證查廠並進行商業量產。