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中央社

台灣自行車出口 貿協：量減但值增

中央社2018/05/24 15:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北24日電）外貿協會秘書長葉明水今天表示，電動自行車未來在國際自行車市場比重會逐漸提升，雖然出口量會減少，但電動自行車單價高，出口值會增加。

台灣自行車產業在全球擁有領先地位，根據行政院關務署資料顯示，今年1月到4月台灣自行車成車出口量約為74萬台，比去年同檔期下滑11.75%，不過出口值成長14.16%，達4.35億美元，平均單價也來到588.33美元的新高；其中，北美自由貿易區及歐洲2地區整車出口量合占79.23%，顯然歐美國家已成為台灣自行車主要市場。

中華民國對外貿易發展協會訂於10月31日到11月3日舉辦台北國際自行車展，整合智慧應用、新創等產品，展現台灣自行車結合物聯網等新科技的相關研發成果。

貿協為了宣傳展覽並讓世界看見台灣自行車產業影響力，找來國外媒體來台參訪台中及台南的自行車產業聚落，包括巨大、美利達、亞獵士等20家國際指標整車及零組件廠商，感受台灣自行車產業轉型後的研發及生產動能。

葉明水表示，台灣自行車產業出口部分，電動自行車比例會越來越高，電動自行車價格大多是一般自行車的2倍甚至更高，整體出口量雖然會減少，但出口值會增加，因為單價都很高。

自行車是台灣非常重要產業，今年台北國際自行車展是世界高檔自行車交流合作場所，除了台灣廠商參展外，約30%來自海外企業，規模也成長5%，約4500個攤位。

台灣自行車輸出業同業公會理事長曾崧柱說，台灣自行車產業在中國市場部分，過去2年呈現衰退，主要是受到共享單車影響，不過應該只是短暫現象，希望明後年能恢復自行車應有的供需狀態。（編輯：張良知）1070524

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