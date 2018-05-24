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當科技遇見藝術 學者跨界對談受矚目

中央社2018/05/24 15:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北24日電）科技部與文化部合辦「文化與科技論壇」，邀請台灣影像藝術、劇場藝術以及資訊科技領域的3位學者，進行跨界對談及交流分享。

「文化與科技論壇」26日將在華山1914文化創意產業園區登場，邀請國立台北藝術大學藝術與科技中心主任王俊傑、新生代影像藝術家宋欣潁、以及國立台灣大學資工系及管理學院教授陳炳宇等3人，展開跨類型的藝文產業與科技產業的對話。

科技部新聞稿指出，3位主講人都是各個領域的佼佼者，王俊傑是台灣新媒體藝術發展的開創者之一。曾獲年度雄獅美術新人獎、德國柏林電視塔藝術獎、台新藝術獎年度視覺藝術百萬大獎，並在2000年獲日本「美術手帖」推選為「最受注目的100位藝術家之一」。

科技部表示，宋欣潁近期以「幸福路上」動畫片，勇奪2018年東京動畫節最佳長片，以及德國斯圖加特動畫影展、長片競賽大獎，她將在論壇中分享「幸福路上」的各種幕後製作故事，並首次公開她如何結合動畫科技，與人文敘事的細膩筆觸，將台灣女孩跨越生命歷程的精彩故事，搬上銀幕。

科技部指出，陳炳宇則是「人機互動」研究上的先驅，同時更主持台灣大學創意創業學程，他將在論壇中分享新的科技面向，與產學界之間的互動激勵。希望透過3位來自不同專業領域的對談及分享交流，激出火花，讓藝術找到科技成果的亮點、也讓科技發現潛在的藝術細胞，開創新時代的美學。（編輯：鄭雪文）1070524

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