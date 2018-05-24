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中市登山條例上路1年半 開罰4件違規

中央社2018/05/24 15:29
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市登山活動管理自治條例前年11月上路，至今近1年半時間已開罰4件，有民眾登山未帶通訊器材、未申請入山與領隊未取得救護證照而遭罰鍰，登山受傷也因此必須支付搜救費用。

台中市政府訂定「台中市登山活動管理自治條例」，經行政院民國105年11月16日核定，並在同年11月24日公布實施。

條例管制山域分為特殊管制山域與一般管制山域，其中，特殊管制安域包含雪東線等9個路段，必須向國家公園管理處申請入山許可，一般管制有和平區山地等13個路段，必須向警察機關申請山地入山許可。

自治條例規定，民眾進入管制山域應依登山計畫從事登山活動，不得改變活動路線或範圍，且應攜帶定位功能器材或可供緊急聯絡的通信設備，登山活動範圍涉及特殊管制山域，必須由具有救護證照的領隊帶領，並投保登山綜合保險，且中央氣象局發布海上颱風警報時，已入山者必須馬上撤離。

台中市消防局災害搶救科表示，若登山民眾違反自治條例，可依規定處新台幣3000元至5萬元罰鍰，且因前往特殊管制山域從事登山活動遭受事故，由消防局出動進行搜救者，得以書面命令支付搜救費用。

消防局表示，自治條例上路後已陸續開罰4件違反案，其中，106年12月31日東卯山山域意外事故，因登山者未帶手機而迷路，違反自治條例開罰6000元罰鍰；107年2月10日南湖北山山域意外事故案，因發生地點屬特殊管制山域，登山者未申請入山發生事故，得以支付搜救費用2萬5610元。

107年4月3日中央尖山山域意外事故案，雖登山隊聘有領隊，但領隊未領有救護證照，台中市消防局裁罰1萬元罰鍰，獲救受傷的大學生必須支付搜救費用7208元。

消防局提醒，民眾上山務必詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己腳程，提早規劃登山與下山時間，且必須遵守自治條例相關規定，若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，留在原地等待救援。（編輯：梁君棣）1070524

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