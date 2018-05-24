中國擬發給台灣人身分證 政院：政治語言

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中國大陸拉攏台灣人民再出招，據傳有意發身分證給在陸無法回台灣的人民；行政院發言人徐國勇今天重批這是「政治語言」，直指除非是罪犯不願回台，不然回台灣怎麼會有問題。

媒體報導，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起得到訊息，中國大陸政府有意對於赴中經商、教書，但回台灣遇到問題的台灣人民，發給中國大陸的身分證。

徐國勇今天出席「產業出題x人才解題」國際AI人培領航者峰會時，接受媒體訪問談對此事看法，他嚴正駁斥：「回台灣怎麼會有問題？我們歡迎國人回來，怎麼會有問題？」