大陸擬發台灣人身分證　政院酸政治語言：快遣返經濟要犯

徐國勇指出，「兩岸人民關係條例」，也明確規定台灣人不能有大陸的身分證，這是很清楚的法律規定，大陸的這種動作，等於是一種「政治語言」，過去台商赴陸工作，沒有人回不了家，所以大陸講這話「怪怪的」，除非這個人犯罪遭到通緝，才會有回不了台灣的狀況發生。

國安會前祕書長、台北論壇董事長蘇起今（24）日透露，中國大陸考慮發給無法返鄉的台灣人「大陸身分證」，對此，行政院發言人徐國勇表示，台灣人回台灣怎麼會有問題？這是對岸的政治語言、政治動作，更呼籲對岸盡快把我國的十大經濟要犯，遣返回來給台灣。

徐國勇說，過去台灣有些經濟要犯，台灣想要對岸將犯人遣返回台，但陸方不願意，其中一人還變成對岸納稅前幾名高的，不只不送回來，還發給他們身分證，這是讓台灣民眾覺得很奇怪的事情，所以這種措施，很明顯就是一個政治動作，「相信國人都看得很清楚」，呼籲對岸盡快將經濟要犯送回台灣。

此外，針對台灣赴陸就讀學生增加一事，徐國勇表示，台灣民眾到世界各地學東西，我們都很贊成，但民眾遠走他鄉時，除了要看有形的東西，還要看很多無形的地方，例如在美國可以罵川普，在台灣可以罵蔡英文，但在大陸，你敢罵習近平嗎？

徐國勇認為，或許其他地方的薪水，比台灣稍微高一點點，不過台灣有健保，有自由的環境，還有良好的治安，把這些無形的東西納入考慮，國人會發現，在台灣實質得到的東西，會遠遠超過那邊。他強調，學術自由、表意自由，是台灣人民生活的方式，站在人權立場來說，「在台灣可以讓你得到更多，自由的創新，才是讓你真正往前走的力量」。

而聯合國發布的「2018世界幸福報告」，台灣被列為中國大陸一省，徐國勇對此嚴厲指出，這個部分政府會提出抗議，台灣是主權獨立國家，現在名稱叫中華民國，不是中華人民共和國一部分，並拜託媒體加以報導，以正視聽。

