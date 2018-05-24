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中央社

程泰能見度看到第3季 今年業績逐季走高

中央社2018/05/24 15:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）工具機大廠程泰訂單能見度可看到第3季，接單滿載，美洲市場看佳，在手訂單規模創高。法人預估，程泰今年業績可逐季成長，今年衝高可期。

程泰下午參加台灣證券交易所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。

展望今年訂單表現，程泰財會部經理陳碧蓮表示，目前接單滿載，台灣嘉義大埔美新廠去年完工生產，近期會啟動二期擴廠，在中國大陸吳江廠也將擴充二期營運。

在市場布局，程泰看好今年美洲市場成長，預期美洲市場占比可望明顯增加。

觀察匯率因素，陳碧蓮表示，去年新台幣兌美元匯率升值，影響程泰超過新台幣1億元匯損，今年第1季仍持續受到新台幣匯率升值影響，影響約6000多萬元匯損，預期4月新台幣匯率回貶，預期毛利率和業外收益可改善。

法人指出，新台幣匯率升值3%，對於程泰毛利率影響約1.5%。

程泰董事長楊德華表示，新台幣匯率趨貶、美元升值，對程泰有利，今年預期新台幣走貶，與同業相比，缺料狀況不嚴重。

在訂單能見度部分，楊德華表示，目前程泰訂單能見度可到第3季。

在手訂單部分，楊德華指出，程泰目前規模是歷年最高，若價格調漲，客戶接受度高。

展望今年營運，法人預估，程泰第2季營收獲利可望比第1季佳，第3季和第4季業績可逐季成長，今年程泰業績也可望創新高。

從市場分布來看，中國大陸市場占程泰業績比重約30%，歐洲占比約34%，台灣占比約10%，美洲占比約19%，日本占比約5%。

程泰第1季合併營收新台幣19.35億元，較去年同期15.85億元成長22.1%，第1季合併毛利率24.9%，較去年同期24%增加0.9個百分點。第1季稅後淨利5913萬元，去年同期虧損1736萬元，第1季每股稅後純益0.54元，優於去年同期每股虧0.16元。

程泰產品線涵蓋多軸車銑複合機、立式車銑複合機、臥式車銑複合機、走心式車銑複合機、鋁輪圈加工機、內外圓磨床等。(編輯：陳永昌)1070524

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