一馬公司弊案 納吉再赴反貪委員會說明

（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞前首相納吉近10年的執政兩週前劃上句點，他今天再赴反貪汙委員會，解釋1060萬美元疑似轉入他個人帳戶一事。

路透社報導，一馬發展公司（1MDB）有數十億美元不翼而飛，匯入納吉（Najib Razak）戶頭的這筆鉅款只不過是冰山一角。

1MDB是納吉創辦的國有基金，9日納吉大選落馬，1MDB財務醜聞是選民棄他而去的關鍵原因。

64歲的納吉抵達反貪污委員會（MACC）時，看上去一派輕鬆，行經記者群時還揮手微笑。

22日，納吉便開始解釋1060萬美元匯入他帳戶一事。調查人員追蹤這筆金流，發現是從1MDB過去旗下單位SRC國際（SRC International）轉出。