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中央社

一馬公司弊案 納吉再赴反貪委員會說明

中央社2018/05/24 15:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞前首相納吉近10年的執政兩週前劃上句點，他今天再赴反貪汙委員會，解釋1060萬美元疑似轉入他個人帳戶一事。

路透社報導，一馬發展公司（1MDB）有數十億美元不翼而飛，匯入納吉（Najib Razak）戶頭的這筆鉅款只不過是冰山一角。

1MDB是納吉創辦的國有基金，9日納吉大選落馬，1MDB財務醜聞是選民棄他而去的關鍵原因。

64歲的納吉抵達反貪污委員會（MACC）時，看上去一派輕鬆，行經記者群時還揮手微笑。

22日，納吉便開始解釋1060萬美元匯入他帳戶一事。調查人員追蹤這筆金流，發現是從1MDB過去旗下單位SRC國際（SRC International）轉出。

納吉抵達委員會前一個半小時，記者在大廳看到瑞士籍的胡斯托（Xavier Justo），他隨後也在同建築內和調查幹員會面。

胡斯托是沙烏地石油國際公司（PetroSaudiInternational）前董事，也是1MDB財務醜聞中的第一位告密人。新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）20日已見過胡斯托。

2009到2012年間，沙烏地石油國際公司與1MDB共營能源合夥公司，正是胡斯托揭露的文件促使至少6國展開調查。

反貪汙委員會一開始的重點，先放在1060萬美元從SRC國際匯到納吉戶頭方面。

追蹤SRC國際匯出的款項較為容易，因為交易是由大馬機構經手，其他1MDB資金則大多透過境外銀行和公司轉帳。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070524

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