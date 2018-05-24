青年盼時薪月薪雙調 勞部：會重視審慎處理

行政院長賴清德14日親自召開記者會，提出解決低薪方案，不過反教育商品化聯盟、陽明大學批判思想社、台大濁水溪社、台大大新社等多個青年團體和大學社團成員，約10幾人上午前往政院大門抗議，手拿象徵「政策牛肉」泡麵，面對政院三鞠躬道歉，原因是「我們是拉低平均薪資的元凶」、「不該背負學貸努力求學」、「大老闆有調薪是我們感覺不到」。

（中央社記者余曉涵台北24日電）青年團體今天前往行政院，抗議政院提出的解決低薪政策錯誤百出；訴求時薪與月薪一次漲足、大學兼任助理全面納勞保、不漲大學學費等。勞動部則回應會審慎處理。

青年團體也提出改善低薪措施，訴求政院應讓時薪和月薪調漲不脫鉤，一次漲足月薪新台幣2萬9189元、時薪186元。

對此，勞動部今天發出新聞稿表示，有關非典打工族的薪資權益，將研議透過適度的調整時薪予以因應，至於全時月薪制勞工的權益，勞動部也相當重視，會同樣循現行基本工資審議機制，審慎研議。

勞動部說，基本工資審議委員會審議基本工資時，是綜合參考國家經濟發展狀況、物價指數、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等社會經濟數據指標，通盤考量。

勞動部表示，今年第3季召開基本工資審議委員會會議，由勞、資、學、政全體委員共同討論，充分溝通，在兼顧勞資雙方需要下，審慎考量調整基本工資，包括時薪及月薪。

勞動部強調，有關各類勞動者的勞動權益，勞動部都至表關切，目前教育部刻正針對學生於校園從事學習及勞動型態作通盤檢討，勞動部將配合予以協助。（編輯：劉政權）1070524