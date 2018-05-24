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中央社

峇里歹徒劫財新手法 多人堵路聊天搶了就跑

中央社2018/05/24 15:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達24日專電）一名台灣女性日前在印尼峇里島遭2名歹徒劫財，警方已循線逮捕嫌犯。峇里島旅遊熱區近來興起集體劫財的犯罪手法，歹徒三五成群接近遊客，各自分工奪取財物。

戴姓台灣女子20日在庫塔區（Kuta）遭2名歹徒劫財，被拿走信用卡、護照和約1000澳幣現金（約新台幣2萬2315元）。警方據報後已循線逮捕嫌犯。

駐泗水台北經濟貿易辦事處已與峇里警方聯繫，確認戴女沒有受傷，安全無虞，她也順利向警方領回護照等物品。

峇里警方藉此向駐泗水台北經濟貿易辦事處分析庫塔區近來常見的劫財手法。

常見的手法是2、3名歹徒圍住1名旅客，1人先擋住受害者，另1人和受害者搭訕、聊天，其他共犯就從後方拿走受害人包包裡或口袋裡的財物。

駐泗水台北經濟貿易辦事處官員指出，這些犯罪集團很少「一對一」，都是集體行動鎖定落單旅客，歹徒也不怕被識破，因為歹徒在財物得手後就跑走了，受害者當場呼叫也沒用，歹徒在得手財物後，已跳上機車離開現場。

這名官員表示，也有另外一種犯案模式，就是2、3名旅客一起前往峇里島時，犯罪集團會設法把他們分開，不讓彼此提醒，再挑比較好下手的對象動手。

每年前往峇里島旅遊的台灣旅客約20萬人左右，駐泗水台北經濟貿易辦事處官員呼籲國人，前往峇里島旅遊時，如果發現自身周遭開始被一群當地人圍攏時，應設法離開現場，前往有店家、比較安全的公共場合。

此外，官員也提醒國人在峇里島旅遊時「錢不露白」，離開飯店前可把重要財物放在飯店的保險箱，不要把筆記型電腦、皮夾、手機全都放在一個袋子裡帶出門，因為若袋子被搶，所有重要財物全都不見了。（編輯：陳俊碩）1070524

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