峇里歹徒劫財新手法 多人堵路聊天搶了就跑

駐泗水台北經濟貿易辦事處已與峇里警方聯繫，確認戴女沒有受傷，安全無虞，她也順利向警方領回護照等物品。

戴姓台灣女子20日在庫塔區（Kuta）遭2名歹徒劫財，被拿走信用卡、護照和約1000澳幣現金（約新台幣2萬2315元）。警方據報後已循線逮捕嫌犯。

（中央社記者周永捷雅加達24日專電）一名台灣女性日前在印尼峇里島遭2名歹徒劫財，警方已循線逮捕嫌犯。峇里島旅遊熱區近來興起集體劫財的犯罪手法，歹徒三五成群接近遊客，各自分工奪取財物。

常見的手法是2、3名歹徒圍住1名旅客，1人先擋住受害者，另1人和受害者搭訕、聊天，其他共犯就從後方拿走受害人包包裡或口袋裡的財物。

駐泗水台北經濟貿易辦事處官員指出，這些犯罪集團很少「一對一」，都是集體行動鎖定落單旅客，歹徒也不怕被識破，因為歹徒在財物得手後就跑走了，受害者當場呼叫也沒用，歹徒在得手財物後，已跳上機車離開現場。

這名官員表示，也有另外一種犯案模式，就是2、3名旅客一起前往峇里島時，犯罪集團會設法把他們分開，不讓彼此提醒，再挑比較好下手的對象動手。

每年前往峇里島旅遊的台灣旅客約20萬人左右，駐泗水台北經濟貿易辦事處官員呼籲國人，前往峇里島旅遊時，如果發現自身周遭開始被一群當地人圍攏時，應設法離開現場，前往有店家、比較安全的公共場合。

此外，官員也提醒國人在峇里島旅遊時「錢不露白」，離開飯店前可把重要財物放在飯店的保險箱，不要把筆記型電腦、皮夾、手機全都放在一個袋子裡帶出門，因為若袋子被搶，所有重要財物全都不見了。（編輯：陳俊碩）1070524