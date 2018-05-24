台股盤後─電子權值股力撐盤面 指數收漲50點 站穩

受美股重挫後翻紅激勵，台股今 (24) 日在電子三雄齊漲、金融股走高帶動下，指數開高走高，重返 10900 點關卡，並緩步邁向 11000 點大關，不過在國際股市動盪，外資尚未站回買方，尾盤上攻力道不足，終場以上漲 50.75 點，報 10936.93 點作收，成交量 1264.6 億元。

今日台股類股漲多跌少，其中整體金融股漲逾 4% 最為強勢，其次為電子股平均漲幅逾 2%，另半導體、汽車、生技、造紙、鋼鐵、電腦、光電、營建、航運、油電、觀光等類股均呈現上漲；而電機、紡織、化學、玻璃、橡膠、通路等類股則收黑。