影／綠光劇團最大野台戲人間條件　屏東千禧公園壓軸登場

▲導演吳念真說《人間條件》最貼近台灣生活的故事背景，是一齣普羅大眾都可以看的戲劇。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

綠光臺灣野台戲劇工程《人間條件》繼六都巡演之後，年度最終場安排在屏東縣，今(24)日於屏東演藝廳舉辦記者會，潘孟安縣長、吳念真導演、製作人李永豐、演員陳竹昇、綠光劇團團長羅北安、文化處長吳明榮等人共同出席為活動宣傳。

2018屏東南國藝術節亮點節目，特別邀請國內知名綠光劇團共襄盛舉，綠光《人間條件》戶外公演，本周六(26)日晚間7點30分於屏東市千禧公園壓軸演出，免費入場。屏東縣長潘孟安邀請縣民一起看戲，在初夏的夜晚共享人間溫暖。

潘孟安表示，費了很大的勁，說服綠光劇團願意跨越高屏溪到屏東，重新演繹｢人間條件」的經典之作，而且是首次來到屏東戶外演出，對國境之南的屏東來說是一大藝文盛事。吳導對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中可以都找到自己的角色，歡迎民眾扶老攜幼踴躍前往觀賞台灣最溫暖的戲，感染戲劇的張力與精神。



▲綠光劇團26日屏東演出 ,潘孟安縣長及吳念真導演等人邀請大家一起到千禧公園看戲。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

編劇、導演吳念真說，《人間條件》最貼近台灣生活的故事背景，是一齣普羅大眾都可以看的戲劇。｢把它當成是一齣平安戲」，看到許多人為此聚集在一起看戲的過程與氛圍，尤其很多阿公阿媽騎著單車自己帶著板凳來，令人開心、感動。



▲製作人李永豐(左)希望透過戶外公演，可以讓更多人欣賞戲劇，感受藝術的美好。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

製作人李永豐表示，人間條件戶外公演繼巡迴高雄、台中、台南及桃園等六都外，屏東縣是唯一縣市，希望透過免費的公演，可以讓更多人欣賞戲劇，感受藝術的美好。｢每次演出,現場觀眾的回饋,讓他感動得想哭」演員陳竹昇分享巡演的感想，看到大家很專心、認真的在看戲,感受到鄉親的熱情，讓他很感動。



▲演員陳竹昇分享現場觀眾的回饋,讓他感動得想哭。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

26日屏東場演出，縣府籲請民眾搭乘大眾運輸工具，當日晚間6點於屏東火車站(戴爾美語)前備有接駁車，開車前往民眾請將車輛停放至忠孝國小及明正國中，詳細資訊請上文化處臉書查詢，為方便身障朋友參與，會場提供身心障礙相關服務(如輪椅租借、無障礙廁所、優先觀賞區、停車位規劃及復康巴士接駁等)洽詢電話08-7320415轉5344)。