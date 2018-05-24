眼黃尿濁積腹水下肢腫　可能罹患C肝

彰化一名年過7旬老翁最近特別容易疲倦，全身無力，以為感冒加重，家人送他到惠來醫療社團法人宏仁醫院診治，經抽血檢驗肝發炎指數GOT、GPT飆到161和190，是正常值的4倍，C肝病毒量約360萬，是穩定值的一百倍以上，簡直讓這家人嚇壞了。 ▲惠來醫療社團法人宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師說，C肝不容輕忽。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

該醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師表示，肝病被稱為國病，C肝又是肝病中的隱形殺手。該名病患多年前經由健檢得知罹患C肝，因沒不適症狀，也就不以為意，前一陣子氣候由涼轉熱時日夜溫差大，感冒吃藥，引發肝臟發炎。

江明師指出，財團法人肝病防治學術基金會篩檢C肝，中彰投地區篩出率4.4%，排名在全台七大區域的第四位，數據顯示，越往北部的篩出率越低，因此南彰化的篩出率不低於北彰化，可是C肝無聲無息上身，讓民眾失去警覺性，等到眼睛 呈黃色（黃胆）、小便呈茶色、腹部鼓起（腹水）、下肢水腫，才察覺健康亮紅燈。



▲惠來醫療社團法人宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師說，C肝不容輕忽。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.24）

江明師說，台灣C肝病人集中在40至50歲，這個年齡層通常是家庭經濟支柱，有5%病人惡化成肝癌，但全台C 肝就醫人口比例僅約四成；C肝被發現通常為時已晚，休養、治療都帶給家庭經濟不小壓力，現在可經由腹部超音波和電腦斷層早期診斷、早期治療，又有幾近無副作用的免注射干擾素的口服藥，對C肝病患是一大福音。