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板橋公所26日發放愛心米　9026戶弱勢家庭受惠

記者陳志仁／新北報導2018/05/24 16:55
▲板橋區公所26日上午8點起，將於全區的7個據點同步發放「愛心米」。（圖／板橋區公所提供）
▲板橋區公所26日上午8點起，將於全區的7個據點同步發放「愛心米」。（圖／板橋區公所提供）

板橋區公所為表達對弱勢家庭的關懷，26日上午8點在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋的低收入戶，每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人或中低身障每戶15公斤，預計有9026戶的弱勢家庭受惠。

板橋區長林敬榜表示，板橋區公所連續第12年發放愛心米的活動，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，從近3年發放愛心米的狀況來看，每戶弱勢家庭每年可節省2000至4000元花費，對於經濟弱勢族群有極大的效益；由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

林敬榜說，活動當天將於板橋區公所（板橋區府中路30號）、公館市民活動中心（板橋區光正街57號）、莊敬市民活動中心（板橋區民生路2段120號）、民生市民活動中心（板橋區民生路1段30-1號）、五權公園活動中心（板橋區廣權路130號）、歡園市民活動中心（橋區大觀路1段38巷1-7號），及崑崙公園活動中心（板橋區大觀路3段240號）等7處定點發放愛心米。

林敬榜指出，為持續對於弱勢家庭的關心與協助，減輕生活的壓力，活動當天將動員175位的里內社區志工、公所同仁，協助行動不便或年長者搬運愛心米，務必使過程圓滿順利；此外，愛心米領取通知單已於5月18日寄發，活動的詳情請（02）29686911分機612社會課蔡小姐詢問。

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