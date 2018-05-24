板橋公所26日發放愛心米　9026戶弱勢家庭受惠

板橋區公所為表達對弱勢家庭的關懷，26日上午8點在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋的低收入戶，每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人或中低身障每戶15公斤，預計有9026戶的弱勢家庭受惠。

板橋區長林敬榜表示，板橋區公所連續第12年發放愛心米的活動，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，從近3年發放愛心米的狀況來看，每戶弱勢家庭每年可節省2000至4000元花費，對於經濟弱勢族群有極大的效益；由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。