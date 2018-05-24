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娛樂

多圖／李佳薇秀川字腹肌　狂飆美國66號公路

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/24 16:27
▲李佳薇赴美國、台灣兩地取景。（圖／華納提供 , 2018.05.24）
▲李佳薇赴美國、台灣兩地取景。（圖／華納提供 , 2018.05.24）

李佳薇全新專輯《相反的是》將在6月8日發行，這次專輯李佳薇推翻大家對她的刻板印象，從過往「苦情唱將」的形象到現在她展現活潑、個性的面貌，是大家較少看見的李佳薇，此外，李佳薇還剪了一頭俏麗短髮，全新形象同樣令人驚艷，讓人看見佳薇身為雙子座多變的面貌。

今年即將邁入30歲的她，正好面臨人生的轉換期，讓她看待許多人事物都比以往自在許多，反映在這次專輯的選歌上，她也漸漸捨棄以往氣勢滂礡的編曲，反而偏好輕快、溫柔的曲風，不但如此，從唱腔上更能感受到佳薇無所畏懼且自由快樂的心境，正是她所想傳達給樂迷的正能量，也因此，李佳薇這回也誕生了全新封號—「能量歌姬」。


▲李佳薇捨棄以往氣勢滂礡的編曲，這次偏好輕快、溫柔的曲風。（圖／華納提供 , 2018.05.24）

不僅曲風的突破，這次在造型上最令人驚艷的則是她剪了一頭亮麗的耳下短髮！對此，李佳薇透露：「我從中學之後就沒有再剪這麼短了！」總是中長髮造型示人的她，承認自己剛開始聽到同事的建議時一度猶豫不決，不過下刀後，李佳薇則瞬間敞開心房，笑說當下感覺很痛快，如今更十分喜歡現在的髮型。

而這次專輯更橫跨美國、台灣，拍攝了兩種截然不同的視覺，分別為氣質清新風，另一款則為活潑、個性風格。赴美拍攝的地點，團隊一路到了威尼斯海灘、Santa Monica的66號公路、好萊塢大道等著名景點取景，此次拍攝李佳薇露出勤練而成的「川字」腹肌，拍攝結束看到照片後連自己都誇讚：「哇，這是誰！把我拍的好漂亮！」超滿意成果。


▲李佳薇赴美拍攝視覺照。（圖／華納提供 , 2018.05.24）


▲李佳薇剪短髮，是她自中學以來剪得最短的一次。（圖／華納提供 , 2018.05.24）


▲李佳薇露出姣好的身材，令人口水直流。（圖／華納提供 , 2018.05.24）

關鍵字李佳薇相反的是
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