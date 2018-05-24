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中央社

攝護腺肥大難啟齒 延誤治療險釀尿毒症

中央社2018/05/24 15:56
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中24日電）攝護腺肥大是男性常見的疾病，嚴重時可能導致腎臟功能衰竭，台中榮總泌尿外科醫師陳正哲今天指出，部分患者因為較能隱忍而延誤治療，一名男性就因此差點引發尿毒症。

陳正哲指出，攝護腺肥大是現代男性常見的疾病，隨著年紀的增長，發生率也逐漸增加，患者的症狀包括頻尿、急尿、夜間需起床小便、排尿變慢、排尿中斷、排尿用力、解尿不乾淨等。

陳正哲表示，攝護腺肥大嚴重時會導致腎臟功能衰竭，體內產生的代謝廢棄物無法順利排除時，造成水分、電解質及一些含氮代謝物累積在身上，當這些毒素過度累積時，即引發所謂的尿毒症。

由於泌尿系統屬私密部位，部分民眾對個人疾病較隱忍，陳正哲以一名62歲的男性患者為例指出，患者長期憋尿，因下腹部脹痛掛急診，經安排斷層掃描及超音波掃描發現雙側腎臟嚴重積水，膀胱積尿約1公升以上，抽血檢查發現腎臟功能衰退到只剩不到50%。

陳正哲表示，這名患者因雙側輸尿管的開口被肥大的攝護腺覆蓋，導致尿道出口長期阻塞，膀胱內壓力升高，使得輸尿管的尿液無法順利排入膀胱，造成腎臟和輸尿管積水，導致腎功能下降，同時含氮代謝物的累積，導致尿毒症的產生。

至於攝護腺肥大的治療，陳正哲強調，以目前的藥物治療來說，大約有9成的患者可以達到症狀緩解的效果，有1成的患者則需接受手術治療。

他說，上述這名患者經雷射攝護腺切除手術，移除尿道出口的阻塞後，腎臟功能衰退的情況得到緩解，免除尿毒症的發生，進而避免洗腎風險。他提醒，40歲以上的男性若發現泌尿問題，應趕快就醫，以免延誤治療。（編輯：施燕飛/）1070524

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