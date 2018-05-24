境外漁工疑遭虐血汗 環團籲漁業署出面管

（中央社記者楊淑閔台北24日電）綠色和平今天指出，柬埔寨當局2014年判決6名台灣人涉及人口販運後，5人潛逃回台，其中2人在台開設可聘僱境外漁工的合法公司，希望政府積極了解是否涉及不法。漁業署稱未獲不法資訊。

農委會漁業署副署長林國平說，刑事案件權責歸屬司法，漁業署聯繫檢方，沒有得到犯罪資料；若取得犯罪資料，一定會移送法辦，目前未獲不法資料。

他說，綠色和平質疑有2位在台開設漁業公司，實際上可能從事境外聘僱漁工業務，漁業署相信漁會知道的話，也會通報。

綠色和平今天召開「不讓血汗海鮮上桌」記者會。遠洋漁業專案負責人李宜蕎說，綠色和平之所以發現台灣人經營的巨洋國際漁業在當地遭到判刑的案件，是因為在當地服刑的林玉欣的先生在網路上傳當地官方判決文件，而判刑刑度的資訊則是法務部內部有人提供。