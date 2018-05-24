姊妹淘換轎回宮　白沙屯媽與山邊媽離情依依

稍早，白沙屯媽在恭迎媽祖回宮的人潮簇擁下，以及全體人員一聲又一聲的：「進喔！進喔！」呼喊聲中進入廟中；隨後關起廟門、恭請白沙屯媽安座、放下神龕上的紅色布幔等一系列的程序後，也正式宣告今年白沙屯媽進香活動圓滿落幕了！

感謝網友小馮CWS精心拍攝、用心剪輯的影片，可以看到白沙屯媽和山邊媽回到通霄後，綿延不斷的人潮，有特地來恭迎媽祖回宮的在地信徒，也有上萬位護送媽祖回宮的「香燈腳」；進香期間的天氣實在是悶熱難耐，很多在室內的人都已經受不了的酷暑，卻有這麼大一群人願意走入豔陽下，踩進進香隊伍跟著媽祖全程徒步進香，沒有別的原因就是為了心中的媽祖信仰。