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姊妹淘換轎回宮　白沙屯媽與山邊媽離情依依

保庇2018/05/24 15:55
姊妹淘換轎回宮　白沙屯媽與山邊媽離情依依（圖／保庇）
姊妹淘換轎回宮　白沙屯媽與山邊媽離情依依（圖／保庇）

稍早，白沙屯媽在恭迎媽祖回宮的人潮簇擁下，以及全體人員一聲又一聲的：「進喔！進喔！」呼喊聲中進入廟中；隨後關起廟門、恭請白沙屯媽安座、放下神龕上的紅色布幔等一系列的程序後，也正式宣告今年白沙屯媽進香活動圓滿落幕了！

感謝網友小馮CWS精心拍攝、用心剪輯的影片，可以看到白沙屯媽和山邊媽回到通霄後，綿延不斷的人潮，有特地來恭迎媽祖回宮的在地信徒，也有上萬位護送媽祖回宮的「香燈腳」；進香期間的天氣實在是悶熱難耐，很多在室內的人都已經受不了的酷暑，卻有這麼大一群人願意走入豔陽下，踩進進香隊伍跟著媽祖全程徒步進香，沒有別的原因就是為了心中的媽祖信仰。

每年白沙屯媽、山邊媽會一路相伴直到神轎停在通霄秋茂園邊，秋茂園邊除了有大批信徒、以及許多當地宮廟的神尊都在這裡恭候媽祖之外，山邊媽的神轎、白沙屯媽的「八抬大轎」也早已準備好，在此等待媽祖。

透過就是要一起走　山邊媽與白沙屯媽的百年情誼一文，我們知道白沙屯媽和山邊媽會在秋茂園邊「換轎」，坐著自己的神轎、各自回宮。白沙屯媽到了北港進香後，踏上回程時，將媽祖請進大轎後就會將神轎封起來，直到秋茂園邊的換轎儀式才會再露面，並且接受信徒的參拜，這就是白沙屯信仰圈的「搶頭香」，且也不是用「搶」的，白沙屯信仰圈內分了東西里、南北庄，該年輪到哪一個庄頭，那個庄頭的信徒就可以在這裡優先靠近到白沙屯媽的神轎前跪拜，所以「頭香」其實不用「搶」，算是這裡相當特別的習俗。

透過飛宇空攝滄淵&Haru/Lin特別出動空拍機拍攝的「換轎」儀式，真的可以看到現場被信眾擠得水洩不通，人人爭搶最好位置希望能一睹媽祖風采。今年白沙屯媽祖的進香活動正式落幕了，過程中有許多撼動人心的故事，我們留在心裡感恩媽祖恩賜，也祝福信眾們都能接收到媽祖恩澤。我們明年路上見喔！

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關鍵字回宮山邊媽換轎搶頭香白沙屯媽進香
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