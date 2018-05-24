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林富男刺繡個展「藝流思想」　東西方藝術結合念親恩

記者陳家蕙／台北報導2018/05/24 16:12
▲台灣藝術公司董事長林富男身兼藝術家與企業家身分，素有「藝流企業家」稱號。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣藝術公司董事長林富男身兼藝術家與企業家身分，素有「藝流企業家」稱號。（圖／NOWnews資料照）

睽違 3 年，「藝流企業家」林富男再度舉辦個人展覽， 6 月 3 日於台灣藝術公司舉行開幕茶會。林富男從早期的藝術收藏家轉變為創作者，無師自通的他，過去以材料科學創造獨有的油彩顏料，創作無數油畫作品，奠定個人藝術標誌。不過，此次展覽最特別是， 53  幅均為刺繡作品，主題為「藝流思想」，呈現林富男對自我與創作的反思，以及對親恩的感念。

「藝流思想」創作個展是林富男繼 2015 年「異流油畫」展後再度舉辦個展，也是他第 3 場個人展覽， 5 月初於高雄師範大學展出；明（ 25 ）日至 30 日在台南東門美術館開展； 6 月 1 日至 30 日則移回所屬的高雄台灣藝術公司，並預定 6 月 3 日舉辦開幕茶會。

此次展覽與過去油畫展最大的不同是， 53 幅清一色均為林富男的刺繡作品，並採獨特的「二次創作」方式，於他私人收藏的古老刺繡品背面進行創作。據了解，林富男在父親過世後才開始投入刺繡藝術，希望透過在刺繡作品背面創作的獨特方式，感念父母養育之恩，並呈現社會上許多人為他人辛苦付出，不為人知的一面。


▲運用二次創作手法，林富男的純絲刺繡表達對父母養育之恩的感念。（圖／台灣藝術公司提供）

至於此次個展主題定為「藝流思想」，訴說的則是林富男對自我與創作的反思，也是藝術家從傳統油畫轉向形而上思索的心路歷程。從「異流油畫」到「藝流思想」，林富男嘗試將東西方藝術結合，以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方民間傳統刺繡，從刺繡溫柔的針法中，緬懷家庭記憶和逝去的親情。 

而林富男除了是藝術家，另一身分則是高雄漢王洲際飯店、墾丁天鵝湖飯店老闆、南台灣觀光產業聯盟總召集人，因此博得藝術界給他「藝流企業家」的稱譽。


▲藝流思想刺繡個展， 6 月 1 日起移師台灣藝術公司展出， 53 幅作品均以西方手法結合東方刺繡藝術。（圖／台灣藝術公司提供）

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