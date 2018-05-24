高市首件本土日本腦炎 個案意識模糊

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市出現今年首例本土日本腦炎確定病例，個案為一名40多歲男性，居住於林園區，衛生局指出，個案生命跡象穩定，不過意識模糊不穩定，仍在加護病房治療中。
高雄市衛生局今天發布新聞稿，證實這起高雄市今年出現的首件本土日本腦炎病例。
高雄市疾病管制處長潘炤穎指出，接獲通報後隨即進行疫情調查，顯示社區及住家同住者未發現其他疑似病例；不過在個案住家2公里內發現有7處豬舍，另在一處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲。
他告訴中央社記者，為慎防用藥安全，在水稻田採用生物製劑，同時對個案疑似感染地點周圍做疫情調查及懸掛捕蚊燈等防治措施，也加強附近民眾的教育宣導及適齡兒童的疫苗催種，嚴防疫情蔓延擴散。
衛生局說，個案近期無國外旅遊史及動物接觸史、疫苗接種史不詳，因個案有潛在疾病史，5月13日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀就診，直到15日住院治療，16日持續發燒且意識改變而轉加護病房，診斷疑似腦膜炎，疾管署24日研判確定個案為日本腦炎。
衛生局說，日本腦炎在每年5至10月為流行期，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏、黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主；感染者大多無症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。
衛生局提醒，市民避免在病媒蚊吸血高峰時段在豬舍或畜舍附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，避免被病媒蚊叮咬。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070524