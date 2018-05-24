NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈搶暑假親子遊　旅展推中進中出行程陽岱鋼秀超級美技　救了巨人隊腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

高市首件本土日本腦炎 個案意識模糊

中央社2018/05/24 16:09
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市出現今年首例本土日本腦炎確定病例，個案為一名40多歲男性，居住於林園區，衛生局指出，個案生命跡象穩定，不過意識模糊不穩定，仍在加護病房治療中。

高雄市衛生局今天發布新聞稿，證實這起高雄市今年出現的首件本土日本腦炎病例。

高雄市疾病管制處長潘炤穎指出，接獲通報後隨即進行疫情調查，顯示社區及住家同住者未發現其他疑似病例；不過在個案住家2公里內發現有7處豬舍，另在一處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲。

他告訴中央社記者，為慎防用藥安全，在水稻田採用生物製劑，同時對個案疑似感染地點周圍做疫情調查及懸掛捕蚊燈等防治措施，也加強附近民眾的教育宣導及適齡兒童的疫苗催種，嚴防疫情蔓延擴散。

衛生局說，個案近期無國外旅遊史及動物接觸史、疫苗接種史不詳，因個案有潛在疾病史，5月13日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀就診，直到15日住院治療，16日持續發燒且意識改變而轉加護病房，診斷疑似腦膜炎，疾管署24日研判確定個案為日本腦炎。

衛生局說，日本腦炎在每年5至10月為流行期，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏、黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主；感染者大多無症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。

衛生局提醒，市民避免在病媒蚊吸血高峰時段在豬舍或畜舍附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，避免被病媒蚊叮咬。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070524

侯友宜要蘇貞昌配鏡看清對手...北市收集32家便當訂購單稽...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan