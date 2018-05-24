高市首件本土日本腦炎 個案意識模糊

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市出現今年首例本土日本腦炎確定病例，個案為一名40多歲男性，居住於林園區，衛生局指出，個案生命跡象穩定，不過意識模糊不穩定，仍在加護病房治療中。

高雄市衛生局今天發布新聞稿，證實這起高雄市今年出現的首件本土日本腦炎病例。

高雄市疾病管制處長潘炤穎指出，接獲通報後隨即進行疫情調查，顯示社區及住家同住者未發現其他疑似病例；不過在個案住家2公里內發現有7處豬舍，另在一處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲。

他告訴中央社記者，為慎防用藥安全，在水稻田採用生物製劑，同時對個案疑似感染地點周圍做疫情調查及懸掛捕蚊燈等防治措施，也加強附近民眾的教育宣導及適齡兒童的疫苗催種，嚴防疫情蔓延擴散。