侯友宜要蘇貞昌配鏡看清對手 蘇營：年齡歧視

（中央社記者王鴻國新北24日電）綠營砲火近來槓上市長朱立倫，侯友宜日前叫戰要蘇貞昌配戴老花眼鏡，好看清對手是他，蘇辦發言人黃韋鈞今天批評表示，侯友宜言論是一種充滿了年齡歧視與刻板印象的言論。

70歲的蘇貞昌代表民進黨出戰新北市長，但年齡問題一直被檢視，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時，媒體質疑蘇陣營近期砲火都對準新北市長朱立倫，現在市府有銀髮族免費配老花眼鏡服務，侯友宜建議市府送一支老花眼鏡給蘇貞昌，看得會更清楚。

他強調：「我叫做侯友宜，是我在選，拜託一下，要看好喔！」